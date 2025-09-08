Росія: ФСБ заявила про затримання громадянина Азербайджану, його підозрюють у підготовці терактів

Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання громадянина Азербайджану у справі про підготовку терактів у Ставропольському краї. Його ім’я невідоме. Стверджується, що він діяв за завданням із України, передає проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії».

Згідно з офіційною версією, обвинувачений раніше служив у спецпідрозділах збройних сил Азербайджану, згодом «добровільно присягнув Національному визвольному батальйону України» і за завданням куратора нібито провів розвідку біля будівель силових відомств та транспортної інфраструктури в російських містах Єсентуки та Ставрополь.

Потім, як стверджує ФСБ, іноземець нібито придбав компоненти та елементи ураження для виготовлення саморобних вибухових пристроїв та сховав їх у схованці. Російське державне агентство ТАСС опублікувало кадри оперативної зйомки, зняті під час затримання, допиту та біля ймовірної схованки.

Азербайджан і Україна наразі не коментували ці заяви.

Наприкінці серпня ФСБ заявила про затримання на кордоні з Азербайджаном у Дагестані підозрюваного у спробі вивезення із Росії матеріалів службового характеру – нібито також за завданням із України.

Напруженість у відносинах між Москвою та Баку зберігається після катастрофи пасажирського літака «Азербайджанських авіаліній» поблизу казахстанського міста Актау в грудні 2024 року. Азербайджан покладає відповідальність за цю трагедію на Росію. Кремль відмовляється визнати провину в тому, що сталося.

У відповідь на затримання 27 червня в Єкатеринбурзі представників азербайджанської діаспори (тоді двоє людей померли), в Баку затримали та заарештували близько двох десятків російських громадян, включно з журналістами прокремлівської агенції «Sputnik Азербайджан», ліцензію якої було анульовано ще в лютому. Декому з них висунуто звинувачення в контрабанді наркотиків та кібер-шахрайстві.

Після російських ударів по енергетичних об’єктах в Україні, пов’язаних із Азербайджаном, у Баку заявили, що можуть скасувати заборону на передачу Києву озброєнь зі своїх запасів.



