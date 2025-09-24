Ув’язнений у РФ кримський правозахисник Емір-Усеїн Куку має новоутворення, допомогу йому не надають – дружина

Засуджений на 12 років кримськотатарський правозахисник Емір-Усеїн Куку важко пересувається через новоутворення в западині коліна, повідомляє «Кримська солідарність» з посиланням на його дружину Мер'єм Куку.

Новоутворення кримський татарин виявив кілька років тому, ще до етапування до колонії – в СІЗО-4 Ростова-на-Дону. Тоді йому зробили УЗД, за результатами якого припустили, що це кіста Бейкера (грижа в області коліна, також відома як підколінна або колінна кіста).

Відтоді новоутворення збільшилося і продовжує боліти, зазначає «Кримська солідарність». Більше ніяких обстежень правозахиснику не робили, лікування не розпочинали, наголосила Мер’єм Куку.

«Через новоутворення в западині коліна Емір-Усеїн іноді не може встати... Більше ніде і ніколи не було обстежень, і лікування теж. Таблетку антибіотика навряд чи можна назвати лікуванням», – розповіла вона.

Крім болю, пов’язаного з новоутворенням, кримчанин має й інші проблеми зі здоров’ям. У нього сильно погіршився зір, болять серце, нирки та поперек. Крім того, нещодавно правозахисник перехворів на ангіну. Через цю хворобу він не міг говорити, у нього були сильний кашель і висока температура.

11 лютого 2016 року до будинку родини Куку вдруге увірвалися співробітники силових структур та провели обшук, після якого правозахисника затримали за звинуваченням у причетності до діяльності ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір». Організація заборонена у Росії з 2003 року, але відкрито діє в Україні та інших країнах світу. Вона ставить за мету об’єднання всіх мусульман у єдиній державі (халіфаті), прагнучи досягти цього в мирний спосіб.

12 листопада 2019 року в російському Ростові-на-Дону кримськотатарського правозахисника засудили до 12 років позбавлення волі. Засідання суду тривало 14 хвилин. Військовий апеляційний суд міста Власиха 25 червня 2020 року залишив вирок чинним. Після вироку Еміра-Усеїна Куку етапували до колонії №16 у Салаваті Республіки Башкортостан.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає Куку в’язнем сумління. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Емір-Усеїна Куку політв’язнем. У грудні 2020 року його номінували на здобуття української державної стипендії імені Левка Лук’яненка.