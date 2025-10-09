У Криму порушені понад півтори тисячі справ за «дискредитацію» армії РФ – представництво Зеленського в АРК

В окупованому Криму станом на 7 жовтня порушено 1585 адміністративних справ за статтею про «дискредитацію» армії РФ, свідчать дані Представництва президента України в АРК.

«У 1449 випадках вже ухвалено рішення про штрафи чи справи приєднано до інших, ще 23 справи залишаються на розгляді. Найбільше переслідувань сталося в Армянську – окупаційна адміністрація перетворила місто на центр репресій: лише за останні шість місяців там відкрито 224 провадження, тобто більш як половина всіх зафіксованих на півострові (за шість місяців – ред.). Під ударом усі без винятку: 755 жінок (52%) та 691 чоловік (48%)», – ідеться в повідомленні.

Раніше Представництво президента України в АРК повідомило, що «Роскомнагляд» посилює контроль за інформаційним простором на окупованих РФ територіях України.

Згідно з повідомленням, розпорядження російського відомства передбачає збирання інтернет-провайдерами і передачу «Роскомнагляду» IP-адрес усіх пристроїв, що підключаються до мережі інтернет, геолокаційних даних, ідентифікаторів усіх пристроїв, що використовуються для доступу до мережі, інформація про програмне забезпечення та інтернет-трафік.

У Росії та на окупованих нею територіях силовики переслідують жителів із проукраїнськими поглядами. Проросійський кримський блогер Олександр Таліпов у своєму телеграм-каналі публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок таких скарг кримчан затримують та притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію» армії РФ.



