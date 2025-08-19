Листоношу з окупованої Феодосії засудили до примусових робіт за «дискредитацію» армії РФ – «ОВД-Інфо»

Листоношу з окупованої кримської Феодосії, 62-річну Ірину Владимирову, російська влада засудила до примусових робіт терміном на рік та вісім місяців за статтею про «дискредитацію» армії РФ, повідомляє ресурс «ОВД-Інфо».

Згідно з повідомленням, окрім примусових робіт, жінці заборонили діяльність в інтернеті терміном на два роки.

Приводом для справи стали повідомлення кримчанки в соцмережах, але що в них було – не повідомляється. Як зазначає «ОВД-Інфо», зараз у суді слухають ще одну справу проти Владимирової щодо закликів до «екстремістської» діяльності в інтернеті.

Раніше жінку тричі штрафували за адміністративними статтями про дискредитацію ЗС РФ та розпалюванні ненависті. Загальна сума штрафів становила 70 тисяч рублів. Приводами для всіх трьох справ стали повідомлення та коментарі в соцмережах.

В одному з них ішлося: «Українські безпілотники повинні вражати цивільні об’єкти росіян також. Бо поки цього не буде – вони екстазуватимуть від горя та страждань українців». В іншому повідомленні Владимирова написала, що «ми (українці та росіяни – ред.) і так практично нічим не відрізняємося. Одне «але»… Вони (росіяни) напали та вбивають».

У листопаді 2024 року жінку затримали силовики. Проросійський блогер із Криму Олександр Таліпов опублікував відео з її вибаченнями за те, що вона нібито «образила армію Російської Федерації». На початку липня, згідно з даними «ОВД-Інфо», Росфінмоніторинг вніс Ірину Володимирову до списку «терористів та екстремістів».

У Росії та на окупованих нею територіях силовики переслідують проукраїнськи налаштованих жителів. Проросійський кримський блогер Олександр Таліпов у своїх телеграм-каналах публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок подібних скарг кримчан затримують та притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію» армії РФ.