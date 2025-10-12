Як в окупованому Криму «заманюють на війну вигодою та обманом»

Земля біля моря, сімейні пільги, пріоритетне обслуговування у лікарнях, реабілітація в санаторіях окупованого Криму та працевлаштування у владі. Такі преференції обіцяють російським військовим за участь у повномасштабному вторгненні в Україну. Що довше тривають військові дії, то Кримський півострів усе більше стає територією пріоритетного обслуговування військових РФ. Що відбувається, розповідаємо у матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупований Крим став російським хабом, у якому відбуваються процеси замкнутого циклу: там переводять на військові рейки виробництво, звідти військових відправляють на фронт і там же їх реабілітують після поранень та навіть обіцяють їм місця у владі. Але за публічними обіцянками всіляких благ для військових РФ не згадується їхня справжня ціна.

«Підтримка «СВО» – безумовний пріоритет»

На підтримку армії РФ підконтрольна Москві влада Криму виступає з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До цього залучені основні органи влади та ключові підприємства.

Лише за офіційними даними, на забезпечення армії РФ у Криму працюють два десятки місцевих промислових підприємств. Вони виробляють конструкції для військових фортифікацій та обладнання військового призначення.

«По суті, на полях битв у зоні «СВО» (так у РФ називають своє повномасштабне вторгнення в Україну – ред.) вирішується доля кожного з нас, доля наших дітей. Підтримка учасників «СВО» та членів їхніх сімей – безумовний пріоритет державної політики», – заявляє російський глава Криму Сергій Аксьонов.

На пріоритетне обслуговування військових РФ переведено багато об'єктів соціальної сфери. Учасникам військових дій проти України надано в Криму право безоплатного проїзду в громадському транспорті, кредитні канікули (можливість відстрочки по виплатах кредитів без нарахування штрафу та пені), податкові та страхові відстрочки, отримання безоплатної вищої освіти та оформлення земельних ділянок на Кримському півострові.

Сім'ям військовослужбовців РФ російська влада Криму обіцяє першочергове зарахування дітей у дитячі садки та оздоровчі табори, а також забезпечення їх гарячим харчуванням у школах.

У 2025 році в Криму також запустили кампанію із залучення учасників повномасштабного вторгнення РФ в Україну до місцевих органів влади. Але на практиці з'ясувалося, що військові, які повернулися з фронту, можуть розраховувати на місця в сільських радах та районних радах.

Лікування грязями, ваннами та екскурсіями

Пріоритетним обслуговуванням учасники війни з Україною користуються у кримських лікарнях, санаторіях та пансіонатах.

У Криму періодично говорять про нестачу місць у лікарнях для пацієнтів через велику кількість поранених військових РФ.

Підконтрольна Москві місцева влада про це нічого не повідомляє.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в готелях та санаторіях півострова оздоровилися, за даними місцевої влади, кілька тисяч російських військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Із 2023 року у санаторіях Криму почали реабілітацію російських військових із важкими пораненнями в рамках російського проєкту «Перезавантаження». Учасників війни з Україною приймають у двох кримських санаторіях за рахунок грантів Фонду президента РФ та за підтримки російської влади Кримського півострова.

Серед тих, хто пройшов реабілітацію в Криму – керівник служби супроводу ветеранів «СВО» центрального штабу «Народного фронту», «воєнкор» російського «Першого каналу» Ірина Куксєнкова. Вона лікувалася у Сакському санаторії.

Там усе створено для цього, щоб максимально швидко людину відновити, навіть якщо вона отримала важкі поранення

Згадує, що її привезли туди на машині, оскільки їй було важко пересуватися, а після закінчення курсу лікування вона пішла із санаторію пішки.

«Крим ми визначили для таких хлопців, які отримують травми головного мозку, спинно-мозкової діяльності. Тому що там усе створено для цього, щоб максимально швидко людину відновити, навіть якщо вона отримала важкі поранення», – розповіла вона під час телемосту в Сімферополі в жовтні.

Усього в програмі реабілітації учасників повномасштабного вторгнення РФ в Україну задіяні два кримські санаторії. Реабілітацію в них пройшли майже 300 військовослужбовців.

Курс реабілітації для них включає лікарські ванни, грязелікування, масаж, мінеральні інгаляції, лікувальну фізкультуру, фізіотерапію, галотерапію, лімфодренаж та інші профільні та загальнооздоровчі процедури. Також для поранених російських військових проводять екскурсії визначними місцями Кримського півострова.

Деякі учасники програми зізнаються, що лише під час реабілітації вперше побачили море та відчули цілющі властивості місцевих грязей.

«Вербування тиском та маніпуляціями»

Щедрі публічні обіцянки та пільги за рахунок держави військовим РФ покликані слугувати рекламою та способом відправлення на війну з Україною нових контрактників серед цивільних, вважають у Представництві президента України в АРК.

Окупанти продовжують вербувати населення до лав Збройних сил РФ та обіцяти підтримку учасникам війни проти України та їхнім сім'ям

«Територія Кримського півострова продовжує використовуватися окупантами як надання «матеріальної допомоги» російським військовослужбовцям, через яку направляється вантаж із продуктами харчування, маскувальними сітками, дизельними генераторами тощо. Окупанти продовжують вербувати населення до лав Збройних сил РФ та обіцяти підтримку учасникам війни проти України та їхнім сім'ям. Їм нібито надається соціальна, юридична та адресна допомога, медична та психологічна реабілітація, де окупований Крим використовується як база для лікування російських військових, які беруть участь у бойових діях в інших регіонах України», – заявляють у відомстві.

З 2022 року Росія активно використовує різні методи для залучення громадян до військових дій проти України. У Криму працюють мобільні бригади, які на місці консультують із питань військової служби.

Такі пересувні пункти «зустрічаються в низці населених пунктів та мікрорайонів, у тому числі, в місцях компактного проживання кримських татар», зазначають у Кримськотатарському ресурсному центрі.

Людей заманюють матеріальною вигодою від служби у лавах армії РФ

«Людей заманюють матеріальною вигодою від служби у лавах армії РФ. Обіцяють, що будуть додаткові можливості у контрактників отримати земельні ділянки. Фінансові виплати – це лише один з інструментів вербування. Крім того, застосовуються пропаганда та психологічний тиск, примусова мобілізація, обман щодо умов контракту та термінів служби, маніпуляції через борги та соціальний статус», – заявляють у КРЦ.

Скільки кримчан у лавах російської армії загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, достовірно невідомо. Російська влада ці дані не розголошує.

Крим.Реалії вдалося ідентифікувати понад 1,5 тисячі російських військовослужбовців із Кримського півострова, вбитих під час бойових дій проти України.

У Представництві президента України в АРК заявляють про загибель щонайменше 2,1 тисячі військовослужбовців РФ із підрозділів, дислокованих у Криму. З них 1,3 тисячі, ймовірно, були громадянами України, зазначають у відомстві.

Загиблих із Криму може бути і більше, враховуючи, що більшість російських військових на півострові ховають без розголосу.