Крим: російська влада звинувачує жінок, у яких пройшли обшуки, в тероризмі – адвокат

Чотирьох затриманих 15 жовтня кримськотатарських жінок – Есму Неметулаєву, Насібу Саїдову, Ельвізу Алієву та Февзіє Османову – російська влада звинуватила в організації діяльності терористичної організації та участі в діяльності такої організації. Про це Кримськотатарському ресурсному центру повідомив адвокат однієї із затриманих жінок Еміль Курбедінов, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Юрист сказав, що 16 жовтня відбуватимуться суди, які обиратимуть запобіжний захід для затриманих.

«Я так розумію, що ФСБ клопотатиме про взяття під варту в слідчих ізоляторах», – заявив Курбедінов.

Зранку 15 жовтня співробітники ФСБ в анексованому Росією Криму провели обшуки в домівках кримських татарок одночасно у кількох населених пунктах. Зокрема, в будинку Есми Неметулаєвої, багатодітної матері та дружини політв’язня Ремзі Неметулаєва.

Крім того, обшуки пройшли в студентки педагогічного коледжу Насіби Саїдової, а ще в Ельвізи Алієвої, Ельянори Османової та Февзії Османової. Затриманих жінок відвезли до управління ФСБ РФ у Сімферополі.

За даними КРЦ, зараз у російських місцях несвободи перебувають 34 жінки. Якщо завтра суд ухвалить рішення про арешт чотирьох затриманих сьогодні, то їхня кількість зросте до 38.

Переслідування жінок на тимчасово окупованих Росією територіях України, особливо в анексованому Криму, перетворилися на окрему, цілеспрямовану політику Москви, заявляли у Кримській правозахисній групі. Російська влада свідомо посилює репресії, використовуючи погрози позбавити батьківських прав, а також звинувачення за статтями про «держзміну» та «шпигунство».



