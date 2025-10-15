У Криму пройшли обшуки в кримськотатарських будинках, 4 жінок затримали

Вранці 15 жовтня в анексованому Росією Криму пройшла серія обшуків у будинках кримських татар у Бахчисарайському районі та в селах, що адміністративно належать до Севастополя. Про це повідомляють рух «Кримська солідарність» та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Зокрема, вранці в Бахчисараї співробітники ФСБ затримали Есму Німетулаєву – багатодітну матір та дружину політв’язня Ремзі Німетулаєва.

У селі Холмівка Бахчисарайського району пройшов обшук у будинку Насіби Саїдової, студентки педагогічного коледжу.

У селі Долинне Бахчисарайського району відбувся обшук у Ельвізи Алієвої.

Також обшук пройшов у селі Орлівка Севастопольського району – у будинку Февзіє Османової.

Як повідомляє «Кримська солідарність», під час обшуків затримали чотирьох жінок, усіх затриманих вивезли до Сімферополя – до так званого «управління ФСБ РФ по Республіці Крим та місту Севастополю».

Переслідування жінок на тимчасово окупованих Росією територіях України, особливо в анексованому Криму, перетворилися на окрему, цілеспрямовану політику Москви, заявляли у Кримській правозахисній групі. Російська влада свідомо посилює репресії, використовуючи погрози позбавити батьківських прав, а також звинувачення за статтями про «держзміну» та «шпигунство».



