Російські обстріли за добу: загинув житель Харківщини, в низці областей є поранені

Армія РФ обстрілювала прифронтові області протягом попередньої доби, повідомляє місцева влада вранці 18 жовтня.

Зокрема, російських ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу в селі Зелений Гай Великобурлуцької громади загинув 58-річний чоловік, постраждала 83-річна жінка», – заявив він.

За його даними, російські війська застосовували для атак на Харківщину безпілотники різних типів. Пошкодження фіксували в Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, протягом доби російські війська поранили шістьох жителів регіону: трьох у Дружківці і трьох у Привіллі.





Російських обстрілів зазнавали населені пункти Херсонської області, заявив очільник ОВА Олександр Прокудін.

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоквартирних та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, освітній заклад, приміщення банку, автобус та приватні автомобілі», – повідомив він.

За даними обласної влади, через обстріли постраждали троє жителів Херсонщини.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про одного пораненого в області напередодні – через удар дрона по Пологівському району.

Загалом російська армія завдала 898 ударів по 15 населених пунктах області. Влада Запоріжжя отримала 21 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Російські війська 65 разів обстріляли 30 населених пунктів Сумщини за добу, повідомила обласна влада.

Поранень через удари дронів зазнали п’ятеро цивільних: у Тростянецькій, Білопільській, Краснопільській та Ворожбянській громадах. У низці громад атаки спричинили пошкодження та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



