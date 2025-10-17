Поліцейський поранений через атаку російського FPV-дрона на Запоріжжі – ОВА

Поліцейський зазнав поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона у Запорізькій області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«33-річного поліцейського росіяни поранили у Пологівському районі. Постраждалому надана уся необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.