Тисячі людей у черзі, хаос у підрахунках: що ускладнює виплати за розбомблене житло?

140 тисяч родин отримали від держави компенсації за пошкоджене або знищене житло за понад два роки роботи програми «єВідновлення». Загалом заявникам виплатили 48 мільярдів гривень, підрахувало Міністерство розвитку громад і територій України. Водночас міністерство не обраховує, скільки отримувачів допомоги є внутрішніми переселенцями.

Громадська організація «Центр оцінки ризиків» провела дослідження і встановила, що держава забезпечила житлом понад 13 тисяч ВПО. Представники організації говорять про плутанину в державних програмах та в офіційній статистичній інформації.

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» дізнавався про те:

Як держава опрацьовує заявки власників зруйнованого і пошкодженого житла?

Скільки жителів Херсонської та Запорізької областей подали заявки на компенсації?

Та скільки заявників отримали гроші?

Влада Херсонщини постійно реєструє нові заявки від людей, чиї оселі пошкоджені від російських атак. Заступник начальника ОВА Антон Самойленко розповів «Новинам Приазовʼя», скільки звернень отримали станом на початок жовтня.

Маємо близько 38 тисяч пошкоджених будівель

«Херсонська область вже третій рік потерпає від російської агресії. На сьогодні маємо близько 38 тисяч пошкоджених будівель. Приріст на місяць складає від 1% до 2% протягом трьох років. Це приватна власність людей, це житлові будинки. І їхня кількість постійно зростає», – каже він.

Власники пошкодженого або знищеного житла мають оформити заявку для участі в програмі «єВідновлення». Її можна подати через застосунок «Дія» або за допомогою нотаріуса чи в Центрі надання адмінпослуг.

Якщо житло пошкоджене, то держава видає гроші на ремонт. Якщо оселя знищена, людина має отримати сертифікат на придбання нового житла. Загалом на Херсонщині влада прийняла понад 8 тисяч заявок, пояснює Самойленко.

Він каже, що держава виплатила жителям Херсонщини близько 800 мільйонів гривень за пошкоджене житло і 2 мільярди 300 мільйонів гривень – за знищене.

В прибережній зоні комісії не можуть обстежити зруйноване або знищене житло

«За вересень люди отримали сертифікатів (на придбання нового житла) на суму 117 млн грн, за серпень – на 140 млн грн, за березень – на 73 млн грн, за лютий – на 13 млн грн. І інші цифри по пошкодженому майну, тут вони менші, лютий – це 8,8 млн грн, квітень – 22 млн грн, травень – 3 млн грн, червень – 25 млн грн, серпень – також близько 20 млн грн.

Комісії працюють постійно. Єдина проблема – в прибережній зоні, де дійсно комісії не можуть обстежити зруйноване або знищене житло і не можуть взяти на себе там повноваження. Зі слів власників ми не маємо права підписати людям акти, комісія повинна отримати матеріали. Матеріали отримати дуже важко», – пояснює Самойленко.

Запоріжжя: «компенсували понад 700 млн грн»

У Запорізькій області влада зібрала інформацію про 15 тисяч пошкоджених багатоповерхівок і приватних будинків. Власники вже також отримують допомогу від держави, розповів «Новинам Приазовʼя» речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.

«На цей час десь 4700 людей вже отримали компенсації за втрачене або пошкоджене майно. Тобто вони у вигляді або коштів на будматеріали, якщо це пошкоджене майно, або у вигляді майнових сертифікатів, якщо геть зруйноване майно. Аби вони змогли придбати це житло в Запоріжжі чи на іншій території нашої держави. На все це оця компенсація загалом становить понад 700 мільйонів гривень. Це те, що люди вже отримали», – повідомив він.

Загалом, за словами речника, ще кілька тисяч людей перебувають у чергах, оформлюють заявки по програмі «єВідновлення».

Головне під час подання заявки – мати акт обстеження будинку

«Головне під час подання заявки – мати акт обстеження будинку. Існують певні комісії. Другий момент – документи, які підтверджують право власності на це майно. Це два ключових моменти. Як ви розумієте, обстежити будинки на прифронтових територіях, якщо не складно – то неможливо взагалі. Тобто йдеться про 10-15-кілометрову зону. Це ускладнює процес. Тобто більшість отримувачів цієї компенсації – саме з обласного центру», – зазначив він.

Розбіжності в статистиці

Загалом, за інформацією Міністерства розвитку громад і територій, компенсації отримали 140 тисяч українських родин. Деталі озвучила заступниця міністра Наталя Козловська.

«Компенсацію за пошкоджене житло отримали більше ніж 110 тисяч родин. Компенсацію за знищене житло і придбали вже житло майже 24 тисячі родин. Це те, що наразі тільки по одному проєкту реалізовано. Є проєкт, який передбачає отримання пільгової іпотеки для ВПО. Він реалізовується досить активно. Є проєкти, які реалізуються спільно з міжнародними партнерами по будівництву соціального житла. Ми розуміємо, що все це ВПО», – сказала вона.

Разом з тим громадська організація «Центр оцінки ризиків» за підтримки фонду «Відродження» провела дослідження і знайшла розбіжності в офіційній статистичній інформації. Аналітиків цікавило насамперед, скільки людей з тих, кому держава допомогла житлом, мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Житловими питаннями займаються два міністерства – Мінрозвитку та Мінсоцполітики. У «Центрі оцінки ризиків» кажуть, що звернулися до обох інституцій. Державне підприємство «Інформаційно-обчислювальний центр» при Мінсоцполітики надало відповідь, що держава закрила житлові потреби 63 ВПО, повідомив «Новинам Приазовʼя» член правління громадської організації Олександр Курілець.

«Я був здивований такою цифрою, ми ж бачимо, що будується житло, є безліч об'єктів, які спонсоруються міжнародними партнерами. Для мене насправді було дико побачити таку цифру. Повертаючись до дослідження, ми встановили, що 13 315 осіб забезпечили житлом. Це цифри, які ми встановили, а 63 закриті житлові – це офіційні дані з цифрового реєстру Мінсоцполітики. Тобто і тут питання, на що ж має спиратися держава при формуванні політики? На офіційні дані чи на якісь інші? Бо 63 – це офіційні дані.

Ми зрозуміли, що цифри відрізняються. В кого ж тоді правдива інформація? І тоді ми вирішили звертатися безпосередньо до обласних державних адміністрацій, йти вниз – від національного рівня безпосередньо туди, де внутрішньо переміщені особи реєструються», – розповів деталі дослідження Курілець.

Він зазначив, що «Центр оцінки ризиків» звертався також до Мінрозвитку, щоб дізнатися, скільки людей з тих, хто вже отримав виплати, є внутрішніми переселенцями. Проте міністерство відповіло, що не виділяє цю категорію. Курілець пояснив, чому статус людини є важливим в цьому процесі.

«Наприклад, особа проживає на прифронтових територіях, в один день її житло пошкодило міною чи вибухом, чи снарядом внаслідок бойових дій. Вона виїжджає з цієї території, отримує статус ВПО. Далі в межах цієї програми людина отримує компенсації на ремонт цього житла, яке було пошкоджене, ремонтує пошкоджене житло і повертається в цей будинок.

На мою думку, важливо розуміти, наскільки ефективно ці кошти використовуються. Чи вони дають можливість внутрішньо переміщеним особам повертатися до свого майна, яке було відремонтоване за ці кошти», – каже він.

Мільйони з держбюджету

Під час опрацювання заявок посадовці намагаються дати пріоритет людям, зареєстрованим як внутрішні переселенці, запевняє заступник начальника Херсонської ОВА Самойленко. Адже виплати мають допомогти людині отримати нове постійне житло замість тимчасового.

«Цього року дуже сильно взялися за дистанційне обстеження, тому що ми розуміємо, що, з одного боку, це небезпека для тих, хто виходить ці акти робити. Адже чим більше зможуть опрацювати цих заяв, тим більше людей зможе купити собі житло.

Хоч ми і робимо модульні будинки, модульні містечка для переселенців, ми ж розуміємо, що кожна людина України хоче мати своє житло. Тому все це тимчасове. Тому долучаємо донорів, використовуємо всі можливі механізми, щоб якомога більше людям отримати компенсації за знищене житло, яке зараз вони відбудувати не можуть», – зазначив він.

Також діють програми допомоги коштом місцевих бюджетів. Як вони працюють в Запорізькій області, розповів речник ОВА Олександр Коваленко.

Понад 700 громадянам надана матеріальна допомога, десь на понад 29 мільйонів гривень

«Якщо говорити про Запоріжжя, то коштом місцевого бюджету також було відновлено чимало будинків – понад 3,5 тисячі. Йдеться про вибиті вікна, про пошкоджені балкони, про покрівлі. Понад 700 громадянам надана матеріальна допомога, десь на понад 29 мільйонів гривень, аби вони самостійно могли придбати ці матеріали та самостійно виконувати ремонтні роботи.

Взагалі розроблено 8 пакетів допомоги для людей, які постраждали внаслідок обстрілів. Чотири пакети для власників житла у багатоповерхівках і чотири – в приватному секторі. Люди пільгових категорій, чиє житло пошкоджене, можуть отримати одноразово 15 тисяч гривень. Люди, чиє житло непридатне для подальшого проживання, можуть на певний час отримувати щомісячно 10 тисяч гривень на винаймання житла», – перерахував речник.

Щоправда, програми для надання тимчасового житла теж підтримує уряд субвенціями з державного бюджету. У середині вересня уряд направив 80 мільйонів гривень з держбюджету в бюджет Запорізької області на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих будинків і гуртожитків та переобладнання нежитлових будівель у житлові.

Для Херсонщини передбачено 13 мільйонів гривень на ті саме потреби. За даними військової адміністрації, в черзі на оформлення заявок перебувають 4000 людей – це ті, чиє житло розташоване в небезпечній зоні і зробити обстеження там складно або неможливо. Так само кілька тисяч власників зруйнованого або пошкодженого житла є в черзі і в Запорізькій області, повідомляє місцева влада.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)