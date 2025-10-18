З окупованої Луганщини вдалося повернути ветерана ЗСУ і нацгвардійця

З окупованої частини Луганської області вдалося евакуювати 29-річного ветерана ЗСУ і 34-річного військовослужбовця Національної гвардії – інформацію про це 18 жовтня поширила обласна військова адміністрація.

ОВА уточнює, що нацгвардієць понад три роки вважався зниклим безвісти, а насправді був у полоні на окупованій території.

До військової омбудсманки звернулася мати ветерана, яка також є чинною військовою ЗСУ, з інформацією про те, що її син після численних катувань переховується на окупованій частині Луганщини. Згодом з’ясувалося, що недалеко від нього «в рабстві одного з колаборантів перебуває діючий військовослужбовець НГУ».

«За фактом відбувалися дві паралельних операції – хлопців до якогось етапу виводили окремо один від одного. І військовий НГУ, і ветеран ЗСУ не знали детального плану – вони чітко виконували вказівки», – йдеться в повідомленні.

Напередодні про евакуацію військових повідомили військова омбудсманка Ольга Решетилова та загін спеціальної розвідки «Янголи» Військово-морських сил.

Зокрема, вона розповіла зі слів матері ветерана, що російські спецслужби затримували його на блокпостах, допитували й не давали залишити непідконтрольну територію.