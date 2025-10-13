Росія в окупованих областях України засудила 190 людей за «держзраду» та «шпигунство» – ЗМІ

Щонайменше 190 вироків за «державну зраду», «шпигунство» та «конфіденційну співпрацю з іноземною державою» ухвалили російські суди в окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України за три роки від часу, коли Росія оголосила про включення цих територій до свого складу. Про це йдеться у дослідженні видання «Важные истории».

Вироки за цими статтями отримують люди, які не згодні з окупацією. Дві третини вироків припадає на статтю про «шпигунство». У Росії за нею судять іноземців, а в окупованих областях – громадян України.

За статтею про «державну зраду» судять тих, кому примусово видали паспорт РФ. За словами правозахисників, на практиці в «держзраді» звинувачують і українців без російського громадянства, хоча формально це суперечить законодавству. Тих, хто має громадянства Росії та України, іноді судять одразу за двома статтями.

Середній термін, до якого засуджують українців на окупованих територіях за «шпигунство», становить 13,3 року, за «держзраду» – 13,8 року позбавлення волі. Відомо про щонайменше два вироки з довічним терміном.

Понад чверть вироків (28%) припадає на жінок. Щонайменше вісім засуджених – підлітки. З відкритих даних відомо, що п’ятеро людей, які зазнали кримінального переслідування, загинули в неволі.

Як підрахував дата-аналітик Кирило Парубець, від початку повномасштабної війни до липня 2025 року в Росії та на окупованих територіях суди було засуджено 774 людини за звинуваченнями в «держзраді», «шпигунстві» та «конфіденційній співпраці з іноземною державою».