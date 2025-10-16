Єрмак повідомив про порятунок із окупації вісьмох українських дітей

Вісім українських дітей і підлітків вдалося врятувати з окупації, повідомив увечері 16 жовтня голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Півторарічного хлопчика російські силовики ледь не відібрали у матері після того, як знайшли в її телефоні контакт із українським військовим. Сімнадцятирічна дівчина стала свідком побиття і допитів своїх близьких, коли до їхнього дому увірвалися російські військові. Шістнадцятирічну та тринадцятирічну сестер змушували вчитися за російською програмою, цькували за українську мову та примусово записали до так званого «Двіженія пєрвих» – організації, що мілітаризує дітей і готує їх до служби в армії держави-агресора. Десятирічного хлопчика батько роками переховував удома, щоб урятувати його від примусового навчання в російській школі», – проінформував високопоcадовець.

Єрмак додав, що діти отримують необхідну допомогу, відновлюють документи й «поступово повертаються до нормального життя».

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.