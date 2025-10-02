Свириденко: уряд розширює грошову допомогу дітям, які повернулися після депортації до Росії

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень щодо підтримки дітей, повідомляє прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 2 жовтня.

Зокрема, Кабмін запускає проєкт «Сімейна домівка» для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для яких «найважче знайти нову родину». Йдеться про підлітків, дітей з інвалідністю чи багатодітних груп братів і сестер. За словами Свириденко, для таких дітей планують забезпечити простір адаптації між інтернатом і самостійним життям, наближений до сімейних умов.

Читайте також: Зеленський зустрівся з принцесою Анною – обговорювали повернення українських дітей

Уряд також підвищує виплати батькам-вихователям та прийомним батькам у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

«Розширюємо підтримку для дітей, повернених з окупації чи примусової депортації Росією. Тепер право на допомогу у розмірі 50 тисяч грн матимуть не лише діти до 18 років, а й молоді люди віком 18–23 роки, які під час депортації були неповнолітніми», – повідомила Свириденко.

Вона назвала допомогу важливим кроком для адаптації й реінтеграції молодих людей після повернення до України.

Читайте також: Єрмак: з окупованих територій вивезли трьох юнаків від 18 до 20 років

Уряд також надав молодим людям до 23 років, які виросли без батьківського піклування, право отримувати безоплатну вторинну правничу допомогу.

Прем’єрка також звітувала про затвердження єдиного порядку медогляду для потенційних усиновлювачів.

За даними президента Володимира Зеленського, на 23 вересня завдяки ініціативі Bring Kids Back UA та пітримці партнерів 1 625 дітей, вивезених Росією, вдалося повернути до України.