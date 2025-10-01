Зустріч із дітьми і вшанування загиблих: Зеленська повідомила про візит принцеси Анни до Києва

Сестра короля Великої Британії принцеса Анна приїхала до України і зустрілася з дружиною президента Оленою Зеленською – про це Зеленська повідомила 1 жовтня.

«Учора разом із Її Королівською Високістю Принцесою Анною, єдиною донькою Королеви Єлизавети II та Принца Філіпа, герцога Единбурзького, та з Дарією Герасимчук, радницею – уповноваженою Президента України з прав дитини, ми прийшли до «Мартирологу» – місця вшанування пам’яті українських дітей, яких убила Росія», – написала вона в своєму телеграм-каналі.

Перша леді зазначила, що відомо про загибель щонайменше 657 дітей внаслідок російської агресії. Зокрема, кілька дітей загинули останніми днями:

«Дванадцятирічну Олександру, ученицю 7-го класу, Росія вбила три дні тому, у цю неділю, просто в її будинку, у кімнаті, під час ранкового обстрілу Києва. А вчора на Сумщині російські терористи вбили братиків, чотирирічного Дениса та шестирічного Єгора, їхню вагітну маму і тата прямим влучанням дрона».





Згодом Зеленська повідомила, що разом із представницею королівської родини зустрілася з дітьми, які пережили окупацію рідних населених пунктів. Серед них – 12-річний Сашко з Маріуполя, чия мати досі в полоні, 17-річна дівчина, якій вдалося повернутися з російського «дитячого табору», і жителька окупованих територій, якій вдалося виїхати тільки по досягненню 18-річчя.

Зеленська нагадала, що з російського полону вдалося повернути 1 645 дітей, але боротьба за інших триває. Міжнародна коаліція за повернення дітей об’єднує 42 країни, Раду Європи та Європейський Союз.

«Велика Британія – одна з найактивніших учасників коаліції та ініціативи Bring Kids Back UA, що об’єднує міжнародних експертів для розробки механізмів повернення. Разом із Її Королівською Високістю Принцесою Анною та Омбудсманом Дмитром Лубінцем ми відвідуємо Центр захисту прав дитини та спілкуємося з поверненими дітьми, серед яких Сашко, Валерія, Марта», – розповіла вона.





За її словами, представниці фонду «Голоси дітей» розповіли учасникам зустрічі про психологічні виклики, з якими стикаються українські діти в Росії, і про складнощі в подоланні травм для повернення до нормального життя.

«Українські психологи вже мають великий досвід допомоги таким дітям, бо в країні діє програма реінтеграції повернених. Наші діти викликають захоплення. Але краще б вони мали звичайне, мирне дитинство. Робимо все, щоб повернути й компенсувати його для них», – додала Зеленська.

Напередодні британські ЗМІ повідомляли про візит принцесси Анни до України. Офіційно він не анонсувався.

Читайте також: Викрадені з України діти збирають дрони в російських таборах. Це воєнний злочин?

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



