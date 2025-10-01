Зеленський зустрівся з принцесою Анною – обговорювали повернення українських дітей

У Софії Київській президент України Володимир Зеленський зустрівся з королівською принцесою Великої Британії Анною, яка вперше відвідала Україну після проголошення незалежності. Про це він повідомив у телеграмі.

Зеленський запросив принцесу Анну взяти участь у наступному саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

«Ключова тема нашої розмови – повернення українських дітей, яких викрала Росія. Запросив Її Високість взяти участь у наступному саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Також обговорили реабілітацію наших воїнів і впровадження практик безбарʼєрності для повноцінної суспільної реінтеграції», – написав він у телеграмі.

Президент також висловив вдячність принцесі Анні за особливу увагу та підтримку України.

Раніше про візит сестри короля Великої Британії принцеси Анни до України і зустріч з нею повідомила перша леді Олена Зеленська.

Британська сторона повідомила, що принцеса Анна відвідала Україну на прохання МЗС Британії, щоб висловити солідарність з дітьми та їхніми сім’ями та звернувши увагу на травматичний досвід дітей, які живуть на передовій конфлікту.

Велика Британія – одна з найактивніших учасників коаліції та ініціативи Bring Kids Back UA, що об’єднує міжнародних експертів для розробки механізмів повернення. За даними української влади, через ініціативу Bring Kids Back UA вдалося повернути 1 625 дітей.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».



