Єрмак повідомив про вивезення з окупованих територій 22 дітей і підлітків

З окупованих територій вивезли 22 дітей і підлітків, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак 3 жовтня.

Він згадав серед них 10-річного хлопчика, якого змушували навчатися за російською програмою та «погрожували відправити на «обстеження» до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом».

Родина 16-річного підлітка і його молодшого брата зазнавала переслідувань у селі через відмову батьків оформлювати російські паспорти й працювати у школі, контрольованій окупаційною владою.





«Також 14-річну дівчину, яку в російській школі постійно принижували за українське походження. Сьогодні всі врятовані діти у безпеці на підконтрольній території України. Вони отримують психологічну підтримку і допомогу з документами», – додав голова ОП.

Про вивезення групи дітей також повідомила громадська організація Save Ukraine.

За даними президента Володимира Зеленського, на 23 вересня завдяки ініціативі Bring Kids Back UA та пітримці партнерів 1 625 дітей, вивезених Росією, вдалося повернути до України.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



