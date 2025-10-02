«Діти у вогні»: у Києві показали документальний фільм про злочини Росії проти українських дітей

У рамках XVI Одеського міжнародного кінофестивалю в київському кінотеатрі «Жовтень» відбулася прем’єра стрічки «Діти у вогні». Фільм розповідає історії восьми дітей, які стали жертвами російських атак, зазнали депортацій, ув’язнень, були поранені.

Серед героїв – Богдан Єрмохін, якого незаконно вивезли до Росії з Маріуполя у складі групи з 31 дитини, Роман Олексів, який вижив під час удару по Вінниці у липні 2022 року, Яна Степаненко, яка втратили ноги через обстріл Росією Краматорська, Валерія Сидорова, яку незаконно вивезли в окупований Крим із Нової Каховки.

Стрічка поєднує живу зйомку з анімацією, яка ілюструє пережиті героями сцени.

«З початком повномасштабного вторгнення я зняв фільм «Свобода у вогні». У процесі зйомок ми спілкувалися з багатьма дітьми. І я усвідомив, що справжнє протистояння, справжня сила – це наступне покоління. Але в той же час разом із викриттям нових і нових злочинів, таких як примусова депортація, промивання мізків, діти, які втратили свої кінцівки, діти, яких вбили, я зрозумів, що потрібно давати більше і більше голосу наступному поколінню українців, пролити світло і звернути увагу через екран. Саме з цієї причини я вирішив дати голос саме українським дітям і включити різні історії в один фільм», – розповідає Радіо Свобода режисер стрічки Євген Афінеєвський.

За словами продюсерки Галини Садомцевої, «Діти у вогні» – заключна велика історія частини трилогії Афінеєвського, серед яких «Свобода у вогні» (свідчення очевидців злочинів, скоєних в Україні) і «Зима у вогні» (про Революцію гідності, номінант премій «Оскар» та «Еммі», у цьому фільмі використані кадри з архівів Радіо Свобода).

«Зараз я думаю, що кожна історія була неймовірно потужною і водночас неймовірно жахливою. Тому, розмовляючи з Яною, чия історія пов’язана із залізничним вокзалом у Краматорську, з Ромою – і його досвідом у Вінниці, або, скажімо, з Владом Буряком, який 48 днів провів у катівні, – було дуже важко усвідомити все це. І багато інших історій, які я дізнавався, теж важко було сприймати. Але знаєте що? Ви проходите через це, бо вас мотивує розповідати їхні історії», – зазначає режисер.

Стрічка вже отримала п’ять міжнародних нагород, однак це перший показ в Україні.

Зокрема, фільм здобув дві почесні відзнаки на 64‑му Телефестивалі в Монте-Карло: спеціальну нагороду журі в категорії News & Documentaries і приз AMADE у секції спеціальних нагород.