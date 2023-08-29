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Війна

«Стали на ноги»: історія Наталії та Яни Степаненків, які втратили ноги через обстріл Росією Краматорська

Наталія і її 12-річна донька Яна, які постраждали 8 квітня 2022 року внаслідок російського ракетного обстрілу вокзалу у Краматорську

ЛЬВІВ – Родина Степаненків, яка постраждала внаслідок російського обстрілу ракетою із касетними боєприпасами вокзалу у Краматорську, повернулася зі США в Україну. Тоді, 8 квітня 2022 року, Наталія втратила ногу, її донька Яна – дві. А син Ярослав, на щастя, не постраждав. Наталію разом із дітьми забрали у Сан-Дієго на протезування. Тепер, на протезах і вірою у майбутнє, родина з Донеччини намагається у Львові розпочати нове життя.

За рік 12-річні Яна і Ярослав Степаненки змінились і підросли. А ще повеселішали. Яна не лише впевнено ходить на двох протезах, але й бігає, їздить на велосипеді.

Коли Наталія побачила, як її донька у США стала на ноги, не могла стримати сліз.

У мене, коли Яна перший раз встала на протези, то такий момент був!
Наталія Степаненко

«У мене, коли Яна перший раз встала на протези, то такий момент був! Я плакала. Потім плакала, коли її боліло після операції. Але я все ж старалася не показувати сльози, навіть коли дуже хотіла плакати, тому що розуміла, якщо я здамся, то і вона здасться.

За рік Яна повеселішала, змінилась. Я дивилась постійно відео, як нас проводжали, як прилетіли. Діти мої змінились! Перші кроки, підтримка і стало веселіше мені і Яні, коли ми почали ходити. Бо розумієш, що підеш, куди хочеш, не сидиш, можеш повернутись, як хочеш. Це зовсім інші відчуття», – каже Наталія Степаненко.

Коли Наталія і Яна перебували на лікуванні у Львові, то Ярослав допомагав і мамі, і сестрі у всьому, був їхньою опорою. Як тільки Яна стала на протези і почали ходити самостійно, брат одразу ж їй сказав, що тепер вона повністю дасть собі раду.

«Я був найбільш щасливий, коли побачив, що моя сестра може ходити сама. У США я сумував за снігом, але грав у футбол, ходив у школу», – каже Ярослав.

Він старший від сестри на 1 хвилину, тому вважає себе старшим і відповідальним за неї.

Брат і сестра Степаненки з Донеччини
Брат і сестра Степаненки з Донеччини

Родину Степаненків привітали у реабілітаційному центрі «Незламні» медики, які рятували Наталію і Яну після поранення у Краматорську.

Цей трагічний день 8 квітня 2022 року родина старається не згадувати. Тоді Наталія з дітьми очікувала на евакуаційний потяг, щоб втекти від війни. І Росія випустила балістичну ракету з касетною боєголовкою.

Наталія втратила ногу, а донька – обидві. Син Ярослав вцілів, але пережив стрес, шок.

...спогади виринають у пам’яті і вони болять.

Тоді ж з ними на вокзалі була ще родичка, і вона загинула.

Яна, каже, що досі не забула про цей день, спогади виринають у пам’яті і вони болять.

Ярослав розповів, що у США йому допомагали забути про цей трагічний день.

Краматорськ, 8 квітня 2022 року
Краматорськ, 8 квітня 2022 року

Тоді у Краматорську на вокзалі на потяг очікували тисячі людей.

Унаслідок ракетного удару 61 людина загинула, серед них п'ятеро дітей, а 121 особа отримала поранення. Серед жертв були мирні жителі і працівники залізниці.

«Ми стараємося цю тему не чіпати. Бо при кожному спогаді – сльози. Краще посміхатися, думати, що буде, а повертатися назад, у минуле, не хочеться», – ділиться Наталія Степаненко.

Львівські медики вітають родину Степаненків
Львівські медики вітають родину Степаненків

Під час перебування у США вони розповідали американцям про пережите, показували відео, говорили про війну в Україну.

Я дуже рада, що повернулась додому і дуже сумувала за Україною
Наталія Степаненко

«Вони до цього ставляться дуже боляче і дивитись на ці кадри – боляче. Нас підтримували дуже добре всі у США. Спочатку було важко, а потім познайомилися і було дуже добре. Але я одразу говорила про те, що ми повернемось в Україну. І ми вже вдома. Я дуже рада, що повернулась додому і дуже сумувала за Україною», – розповідає Наталія.

А її донька додає:

«Я сумувала за домом. Дуже мріяла зустрітися з бабусею. Десь у кінці вересня вона приїде (бабуся живе у Торецьку, окупованому російськими військами-ред.)».

Наталія і Яна допомагають зібрати гроші для створення дитячого реабілітаційного центру у Львові.

І 12-річна дівчинка ділитиметься власним досвідом з такими ж дітьми, як вона, які постраждали у час війни, були поранені.

Яна розповідає, як їй спершу було дуже важко ходити, охоплював страх, що впаде, але зуміла, при підтримці рідних, українських та американських медиків, стати на протези і піти, повірила у себе.

Щоранку вона собі каже: «Не здаватися, все попереду, все зможу». І цей досвід передаватиме іншим дітям, бо знає, як це болить, як перейти через біль і повернутись до життя.

Яна просто буде доказувати діткам, що можна встати, ходити, танцювати, бути моделлю
Наталія Степаненко

«Яна просто буде доводити діткам, що можна встати, ходити, танцювати, бути моделлю. Ми Сан-Дієго познайомились з моделлю, яка ходить на двох протезах. Вона її дуже сильно підтримувала. Завдяки цій підтримки і Яна тут підтримуватиме дітей», – наголосила Наталія Степаненко.

Родина Степаненко має обрати собі місце проживання у Львові. У цьому допомагає Львівська міськрада.

1 вересня Яна і Ярослав підуть у 7 клас однієї з львівських шкіл. А також Наталія і Яна продовжать реабілітацію. Оскільки дівчинка ще росте, то їй через певний час доведеться змінити протези.

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    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода – з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Маю досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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