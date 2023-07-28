«Моє перше запитання після поранення: чи ніс на місці» ‒ український воїн

ЛЬВІВ – Група французьких лікарів із провідних клінік разом з українськими медиками оглянули у Львові понад 50 пацієнтів, які внаслідок російсько-української війни отримали важкі травми обличчя. 95% постраждалих – українські воїни, решта – цивільні люди, які теж зазнали травм у час війни.

Французькі лікарі працювали протягом тижня у центрі протезування і реабілітації Superhumans у Львові в рамках співпраці Міністерств охорони здоров’я Франції та України. Через два місяці медики разом оперуватимуть постраждалих українців.

На обличчі 29-річного Дмитра Шарафанова залишились непомітні рубці після операції. Але не це його турбує. Йому потрібно поставити кісткову пластину, адже втратив зуби внаслідок тяжкого поранення.

Немає кістки, на яку б можна було поставити імпланти зубів

«Немає кістки, на яку б можна було поставити імпланти зубів. Мене оглянули українські і французькі лікарі і визначили черговість дій. Я знатиму, коли мене прооперують у жовтні. Я розумію, що візуально я виглядаю добре, але є багато хлопців, які мають дуже серйозні пошкодження обличчя і це буде довгий шлях реконструкції. Але хочу сказати їм, щоб вони не соромились і не втрачали надію: поступово все можливо зробити, але не потрібно поспішати», – каже Дмитро Шарафанов.

Військовослужбовець 79 окремої десантно-штурмової бригади Дмитро Шарафанов, родом із Миколаєва, був поранений рік тому під Мар’їнкою. Внаслідок мінно-вибухової травми була зламана рука, пошкоджене обличчя, втратив кілька зубів, а найгірше – зір на 90%.

Подивився у дзеркало через 1,5 місяці після поранення

«Дякуючи побратимам, які мене швидко перев’язали і надали допомогу, я не втратив кров, мене винесли швидко. Моє перше запитання до побратимів після поранення було, чи ніс на місці. Рука зламана і шок, я не міг дотягнутись до обличчя. Подивився у дзеркало через 1,5 місяці після поранення, але побачив лише пляму, потім зір трішки відновився і вже розгледів себе», – розповідає воїн.

Дмитро Шарафанов вірить, що його прооперують восени і що зір поступово відновлюватиметься. З такою вірою про одужання і повернення до нормального ритму життя живуть і ще 49 пацієнтів, військовослужбовці і цивільні особи з важкими ушкодженнями і дефектами обличчя, отриманими внаслідок бойових дій.

Французькі лікарі консультували і вчили медиків

Протягом тижня французькі лікарі разом з українськими медиками оглядали пацієнтів і узгодили лікування та реабілітацію кожного постраждалого. Загалом у центр звернулись близько сотні українців, яким необхідне відновлення окремих функціональних можливостей та естетики обличчя.

У Францію приїхало багато пацієнтів на лікування

«Після початку [масштабної] війни в Україні у Францію приїхало багато пацієнтів на лікування. Однак особам із травмою обличчя потрібна не одна операція. І ми вирішили, що краще оперувати в Україні, коли поруч травмованої людини її сім’я, вона живе у своїх звичних умовах», – зауважила Клое Бертолюс, щелепно-лицевий хірург із Франції.

Однак важлива місія французьких медиків обмежилась не лише тим, що вони проконсультували пацієнтів і їх прооперують, а ще був освітній вимір. Французькі фахівці навчали українських лікарів, провели для них медичну конференцію, щоб поділитись своїми навиками та досвідом щодо надання допомоги у галузі щелепно-лицьової хірургії.

Приїхали у Львів фахівці найвищого рівня і для українських лікарів можна було лише мріяти потрапити до них на навчання чи лекцію, ділиться своїми враженнями український професор, доктор медичних наук Андрій Копчак.

Ми до повномасштабного нападу не мали таких випадків травм облич

«Маємо навчитися працювати у рамках єдиного європейського протоколу, перенести до себе ці технології. Це не одна і дві операції чекають на людину з травмою обличчя, потрібен час на відновлення. Ми потребуємо навчання в складних, технологічних, ексклюзивних напрямках, зокрема мікросудинній пересадці складних комплексів тканин, використання біоінженерних технологій, виготовлення високотехнологічних протезів очей, носа. Нам є чому повчитись. Ми до повномасштабного нападу не мали таких випадків травм облич», ‒ говорить Андрій Копчак.

Французькі лікарі проводять паралель з попередніми світовими війнами, особливо Першою світовою, щодо ушкодження обличчя під час поранення внаслідок бойових дій. І тому досвід французьких медиків є цінним.

Хірург ‒ диригент, а інші забезпечують музику

«У 1914 році пораненим робили маски і хірургам у цьому допомагали митці. Зараз нам допомагають нанотехнології. Основи щелепно-лицьової хірургії закладені у Франції у роки Першої світової війни. Але ми працюємо командою і залучаємо нові технології, щоб реконструкції були якомога більш ефективні. Хірург ‒ диригент, а інші забезпечують музику», ‒ наголосила Сільві Тестелен, щелепно-лицевий хірург в Університетській лікарні Ам'єна, професор медицини.

Сільві Тестелен у 2005 році була у складі команди, яка провела першу в історії трансплантацію обличчя у Франції. Лікарка спеціалізується на естетичній хірургії обличчя, хірургії щелепної порожнини, лікуванні травм обличчя та реконструктивній хірургії. Більшість українських воїнів і цивільних осіб, які звернулись до медиків з травмами обличчя, були вже прооперовані українськими лікарями. Після поранення пройшов рік і більше і це дещо ускладнює роботу французьких медиків.

Для повторної реконструкції нам не потрібно багато матеріалу: нам потрібні кістки

«Деякі з пацієнтів мали інфекцію у ранах, у деяких частини не були реконструйовані. Ми очікували, що такі пацієнти будуть. Для повторної реконструкції нам не потрібно багато матеріалу: нам потрібні кістки. Всі етапи ми обговорили. Обличчя – це те, що на виду і буде не одна операція, тому що людина має могти говорити, їсти, пити, але є рубці. Потрібно відновити міміку, усмішку, повернути людині вигляд, так щоб було менше видно шрами на її обличчі. Для нас вдала хірургія, коли не помітно ніяких слідів. Лице – це особлива ділянка. Тому потрібно дуже багато часу для кожного пацієнта. Протез ‒ це пересадження кістки пацієнта і це наш основний матеріал», ‒ говорить Сільві Тестелен.

За попередніми оцінками, деякі операції триватимуть від 6 до 15 годин. Їх проведуть у жовтні і для постраждалих внаслідок бойових дій вони будуть безкоштовні. Але кожен пацієнт має набратись терпіння, тому що шлях реконструкції обличчя буде довгий і поспіх тут не допомагає, а лише шкодить.

Французькі лікарі зауважили, що звикли у своїй роботі до важких травм облич, тому наслідки поранень українських пацієнтів їх не здивували.

«Мене вразила велика кількість молодих чоловіків з ампутацією ніг і рук», – розповіла Сільві Тестелен.

Українських воїнів після поранення лікарі з Франції щодня зустрічали у центрі протезування і реабілітації Superhumans Center. Ще таке обличчя війни вони побачили у Львові.

Восени в Superhumans Center у Львові запрацює відділення реконструктивної хірургії з двома операційними. Медики просять військовослужбовців і цивільних осіб, які отримали поранення обличчя у час війни, звертатись у центр.

«На жаль, це ще не кінець кривавої історії в Україні», – зауважує воїн Дмитро Шарафанов, тому ще будуть поранені і їх потрібно рятувати і повертати до життя, щоб вони соціалізувались і розвивали країну після війни.