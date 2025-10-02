MAX і VPN: як Росія будує цифрову ізоляцію в окупації

1 жовтня виповнився місяць відтоді, як в Росії почали діяти штрафи за пошук «екстремістської інформації» в інтернеті та рекламу VPN-сервісів. Дія цього закону поширюється й на захоплені РФ території України, зокрема, на півдні. Паралельно російська влада продовжує навʼязувати людям в окупації власний месенджер MAX. Що відомо про нові штрафи та чим загрожує використання нового месенджера, читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Ідея запровадити відповідальність за пошук «екстремістської інформації» викликала обурення навіть в колі російських пропагандистів. Головна редакторка RT Маргарита Симоньян запитувала, «як тепер можна розслідувати діяльність організацій, які влада визнала екстремістськими, якщо буде заборонено читати їхні ресурси». Утім, наприкінці липня Державна дума Росії проголосувала за новий пакет обмежень.

Із 1 вересня за пошук «екстремістських матеріалів та отримання доступу до них» передбачений штраф – до 5 тисяч російських рублів, це приблизно $61. Логіку запропонованого покарання в Держдумі пояснював очільник російського Міністерства цифрового розвитку Максут Шадаєв.

«Адміністративне правопорушення фіксується в разі умисного доступу до свідомо екстремістських матеріалів, тобто користувач повинен знати про те, що ці матеріали включені до реєстру, і мати намір отримати доступ до цих матеріалів за допомогою пошукової системи, месенджера або VPN, якщо ці матеріали заблоковані Роскомнаглядом», – оголосив він.

Також діє відповідальність за рекламу VPN-сервісів. Тут штрафи значно вищі – до 90 тисяч рублів для громадян (тобто майже тисяча доларів) та до пів мільйона рублів для юридичних осіб (майже 6200 доларів). Використання VPN формально не заборонене. Проте судді мають вважати це обтяжувальною обставиною при обранні покарання за злочини «екстремізму» і «тероризму».

«Телефон просто розбивають»

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов моніторить ситуацію на окупованій частині Херсонщини. Він розповів «Новинам Приазовʼя», як діють російські силовики під час перевірок, якщо знаходять у телефонах VPN-застосунки.

Все відбувається достатньо жорстко і швидко

«Ті люди, з якими я спілкуюсь, не говорять про те, що штрафи чи перевірки стали жорсткішими. Тобто це традиційні перевірки телефонів на блокпостах чи на фільтрації, які відбуваються, а також, коли вламуються в будинки або квартири, перевіряють ці гаджети. При знаходженні VPN, гаджет найчастіше просто розбивають. Тобто це на розсуд тих, хто це здійснює. Про те, що комусь штраф виписують, вони можуть розповідати в публічному просторі, а насправді все відбувається достатньо жорстко і швидко.

Так званий контррозвідувальний режим, як вони це називають, а взагалі просто постійна фільтрація, всюди по-різному відбувається. Почали частіше вламуватися в будинки або зупиняти людей на вулиці. Втім, якщо говорити про Скадовськ або Генічеськ, там такого посилення не спостерігається», – повідомив він.

Водночас в соцмережах почали зʼявлятися свідчення, як російські окупанти затримували місцевих жителів та штрафували на 5 тисяч рублів лише за встановлений у телефон VPN. Як повідомляв телеграм-канал «Каховка.Інфо», подібну облаву силовики провели в середині вересня у Новій Каховці. Окупаційна поліція закрила людей в колишньому магазині АТБ і почала перевіряти паспорти і документи, йдеться в повідомленні.

Чи має право російська поліція складати протоколи на підставі того, що знайшла VPN в телефоні, «Новинам Приазовʼя» пояснила правозахисниця Анастасія Буракова.

Ніякого покарання в російському законодавстві за використання VPN, за встановлення VPN не передбачено

«Взагалі використання VPN за російським законодавством не криміналізоване. На жаль, на окупованих територіях України з правами людини все ще гірше, ніж на території Російської Федерації. Тому тут дуже складно, по-перше, отримувати звідти повідомлення.

Правозахисникам практично неможливо працювати, тому до активістів, які беруться захищати людей, переслідуваних з політичних мотивів, переслідуваних за підтримку України, своєї країни, теж відразу приходять. Тому дуже складно отримувати звідти повідомлення і контролювати будь-яке дотримання прав людини. Ніякого покарання в російському законодавстві за використання VPN, за встановлення VPN не передбачено, тому я підозрюю, що це чергове правове беззаконня на окупованих територіях, якого, на жаль, ми спостерігаємо досить багато», – сказала вона.

«Нова послуга в окупації»

Також у вересні окупанти почали блокувати дзвінки в месенджерах Telegram і WhatsApp. Зʼявилися проблеми й при користуванні Google Meet. Блокування месенджерів створило вікно можливостей для посередників, які допомагають людям в окупації встановлювати VPN, розповів Данилов.

«Зв'язок значно ускладнився. Можна писати, списуватися з людьми, навіть вдається відправляти фото, картинки, файли. Але, наприклад, відеозв'язком користуватися взагалі зараз нереально. VPN постійно треба змінювати, шукати. Всі на це йдуть, не всі можуть шукати, не всі знають, як це робити.

З'являється така послуга, як було при окупації Херсону, коли були спеціальні люди, які пенсіонерам за невелику платню встановлювали всі українські онлайн-сервіси, налаштовують VPN. Зараз відбувається щось схоже на Херсонщині, Запоріжжі, особливо у великих містах: Мелітополь, Бердянськ, Генічеськ, Скадовськ, де теж допомагають VPN міняти», – каже він.

«Месенджер-шпигун»

Російські окупанти блокують месенджери паралельно з тим, як намагаються перевести людей на власний месенджер MAX. Окупаційні керівники захоплених частин Запорізької і Херсонської областей створили в цій соцмережі канали і закликають місцевих жителів підписуватися на них.

Центр національного спротиву повідомляє, що з 1 жовтня в школах в окупації забороняють користуватися будь-якими месенджерами, крім сервісу MAX. Сергій Данилов пояснює, чому окупанти почали кампанію примусу з дітей.

Разом з погрозами і пропозиціями вони шукають слабку ланку

«Вони діють за стандартною схемою – через дітей. Тобто разом з погрозами і пропозиціями вони шукають слабку ланку, де люди не зможуть відмовитися. В школах всім було оголошено, що мають поставити МАХ для зв'язку з вчителями, щоб батьки могли спілкуватися з вчителями. Це традиційно. Вони використовують саме дітей і навчальні заклади як головний гачок.

Потім – обовʼязково встановити всім, хто працює в органах влади. Зараз вони будуть створювати ситуацію, що без МАХ ти не можеш користуватися онлайн-сервісами, держпослугами тощо. Тому вони будуть діяти як примусом, залякуванням, так і створенням ситуацій, коли без цього застосунку, без цього месенджера ти не зможеш отримувати жодних послуг», – зазначив він.

«Центр національного спротиву» називає MAX шпигунською програмою. З цією оцінкою погоджується й керівниця юридичного департаменту фонду Save Ukraine Мирослава Харченко. Цей фонд допомагає жителям виїжджати з окупованих територій. Люди, які встановили MAX, вже зазнають репресій.

Він може викачати історію, яку ти записував декілька років тому

«Це не якась там просто мережа, це справжня шпигунська історія. Однозначно це якийсь ФСБшний застосунок, адже він повністю контролює твій смартфон. Він може викачати історію, яку ти записував декілька років тому – файли, які ти пересилав декілька років тому. У нас вже були такі випадки, коли вчителька з однієї з українських шкіл, якій довелося встановити цю мережу, і ФСБшники викачали з її телефона презентації уроків в українській школі. Тепер вона – за ґратами. Тому ми робимо все, звісно, для того, щоб її витягнути», – розповіла вона.

«Відрізають від України»

Від першого вересня у Росії є обовʼязковим встановлення месенджера MAX на всі нові смартфони. Навʼязування програми стало одним з кроків для того, щоб відрізати українцям в окупації звʼязок з рештою країни, вважає правозахисниця Віра Ястребова.

«Наскільки мені відомо, цей месенджер буде виконувати функцію не застосунку для комунікації, а зважаючи на його програмне забезпечення, він може отримувати доступ до контенту, який розміщений на телефоні, якщо встановлений цей застосунок.

Це фактично така «програма-шпигун», і це один з елементів ізоляції місцевого населення, щоб ті джерела, які там є і інформують про актуальний стан речей, було отримати фактично неможливо, якщо буде встановлений цей застосунок», – сказала вона.

Враховуючи обовʼязкове встановлення MAX на нових смартфонах, уникнути цього додатку буде непросто, додає правозахисниця.

«Тому це можливість або ввезти телефон з іншої країни, приєднати його виключно до сім-карти електронної іншої, якоїсь альтернативної. Зрозуміло, що якщо побачить окупант український номер, то це одразу гарантує репресії, тому тут треба буде шукати людям вихід, шукати технічну можливість мати гаджет, який не буде мати цього застосунку», – зауважила вона.

«Тотальний цифровий контроль»

Примус до використання месенджера MAX і штрафи за пошук «екстремістської інформації» – чергові кроки Росії з запровадження тотального цифрового контролю над людьми в окупації, наголошує очільниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Окупаційна влада спирається на посередників з-поміж місцевих жителів, прихильних до Росії.

«Крім того, в Криму є ще додаткова практика щодо соцмереж. Це так звана, назвемо її, інтернет-спільнота, яка називається СМЕРШ – це таке ще старе радянське слово, мовляв, «смерть шпигунам». Її контролює відомий в Криму російський блогер, який завжди підтримував окупацію. І власне вони, моніторячи різні месенджери, соцмережі, інші ресурси, коли вони знаходять, що людина проявляла українську позицію, вони пишуть доноси у ФСБ або МВС Росії. Потім цих людей затримують за адміністративними статтями та дуже часто примушують публічно вибачатися на камеру.

Тому тут треба розуміти, що до цієї системи долучають ще отакі проросійські блогери. Це свідчить про те, що система будується так, щоб максимальна кількість людей була залучена до переслідування проукраїнських громадян. Так само ми розуміємо і бачимо на інших окупованих територіях, зокрема на Херсонщині і Запоріжжі, де теж через людей, які пішли на співпрацю з окупаційною владою, так само контролюють, моніторять людей, які мають українську позицію, пишуть на них доноси», – зазначила Скрипник.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.