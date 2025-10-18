ДСНС: унаслідок ударів дронів по різних частинах Сум травмовано двох людей

Внаслідок атак російських дронів по різних частинах міста Суми 18 жовтня травмовані дві людини, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Ворог влучив по автозаправці, об’єктах залізничної інфраструктури, а також поблизу освітніх закладів», – зазначили у відомстві.

Співробітники ДСНС кажуть, що обстежили території, виявили осередки горіння, ліквідували їх, також допомогли громадянам.

Раніше, 18 жовтня, в ОВА повідомляли, що Сумська громада перебуває під російськими ударами з ночі. Зокрема, війська РФ атакували ударним безпілотником по автозаправці в Зарічному районі Сум.

«На цей час відомо про одну постраждалу – 51-річну жінку. Її оглядають медики, надається необхідна допомога», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ОВА повідомляє про російські атаки безпілотниками й керованими авіабомбами на старостати громади. Є пошкодження житлових будинків, масштаби руйнувань уточнюються.

Згодом в ОВА повідомили, що у суботу, 18 жовтня, сили РФ вдруге атакували Суми безпілотниками, йдеться у повідомленнях в.о. міського голови Артема Кобзара і очільника ОВА Олега Григорова.

«Внаслідок ворожої атаки сьогодні (18 жовтня – ред.) зафіксовані влучання поблизу освітніх закладів та об’єктів залізничної інфраструктури», – написав Кобзар.

За даними мера, у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу пошкоджено вікна. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.