ДСНС: унаслідок ударів дронів по різних частинах Сум травмовано двох людей

Наслідки російських обстрілів на Сумщині, липень 2025 року
Наслідки російських обстрілів на Сумщині, липень 2025 року

Внаслідок атак російських дронів по різних частинах міста Суми 18 жовтня травмовані дві людини, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Ворог влучив по автозаправці, об’єктах залізничної інфраструктури, а також поблизу освітніх закладів», – зазначили у відомстві.

Співробітники ДСНС кажуть, що обстежили території, виявили осередки горіння, ліквідували їх, також допомогли громадянам.

Раніше, 18 жовтня, в ОВА повідомляли, що Сумська громада перебуває під російськими ударами з ночі. Зокрема, війська РФ атакували ударним безпілотником по автозаправці в Зарічному районі Сум.

«На цей час відомо про одну постраждалу – 51-річну жінку. Її оглядають медики, надається необхідна допомога», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ОВА повідомляє про російські атаки безпілотниками й керованими авіабомбами на старостати громади. Є пошкодження житлових будинків, масштаби руйнувань уточнюються.

Згодом в ОВА повідомили, що у суботу, 18 жовтня, сили РФ вдруге атакували Суми безпілотниками, йдеться у повідомленнях в.о. міського голови Артема Кобзара і очільника ОВА Олега Григорова.

«Внаслідок ворожої атаки сьогодні (18 жовтня – ред.) зафіксовані влучання поблизу освітніх закладів та об’єктів залізничної інфраструктури», – написав Кобзар.

За даними мера, у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу пошкоджено вікна. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

