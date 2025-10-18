Армія РФ вдарила по селу Долинка на Запоріжжі, двоє постраждалих

Російська армія обстріляла село Долинка в Пологівському районі, повідомляє місцева влада й ДСНС 18 жовтня.

«Дві людини поранені, зруйновані приватні будинки, адміністративне приміщення та будівля дитячого садка», – заявив голова області Іван Федоров.

Він уточнив, що Долинка зазнала щонайменше чотирьох ударів авіабомбами. Постраждалі зазнали контузій, їм надали допомогу на місці. Триває обстеження території громади для уточнення наслідків.

Читайте також: ОВА: російські війська атакували Сумську громаду, є поранена

Державна служба з надзвичайних ситуацій уточнила, що постраждалі – 53-річний чоловік і 44-річна жінка, вони відмовилися від госпіталізації. Зокрема, удар керованими авіабомбами зруйнував житловий будинок і спричинив пожежу на площі 100 квадратних метрів, рятувальники ліквідували загоряння.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



