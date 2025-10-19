Україна нічого не подарує та нічого не забуде Росії – Зеленський

Україна нічого не подарує та нічого не забуде Росії, повідомив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

Президент також наголосив, що Україна та союзники тільки посилять тиск на Росію, щоб домогтися «справедливого миру».

За його словами, зараз потрібні довготривала співпраця та реальні результати від Європи. Причому як у короткій перспективі, так і у більш далекій.

«І майже щодня зараз – у комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція – усіх у Європі – щодо тиску на Росію, правильного тиску. Ми нічого не будемо дарувати агресору, і нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою», – президент України.



Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 16 жовтня вимагав від України повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій.

Путін нібито заявив про готовність натомість поступитися частиною окупованих армією РФ територій Запорізької та Херсонської областей. Ця вимога, зазначає Washington Post, була дещо менш масштабною, ніж позиція, озвучена Путіним на зустрічі на Алясці. Деякі представники Білого дому розцінили це як прогрес, повідомило джерело видання.

Військовий експерт Ян Матвеєв вважає, що у Washington Post, як і в серпні в Білому домі, знову неправильно витлумачили слова Путіна, і російський лідер, як і раніше, вимагає повної окупації Донеччини в обмін на відмову Росії від зазіхань на території Херсонщини і Запоріжжя, які Москва не контролює.

Путін і Трамп говорили по телефону 16 жовтня. За підсумками двогодинної розмови Трамп оголосив, що президенти проведуть особисту зустріч у Будапешті.

17 жовтня Трамп зустрівся в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським. Основною темою розмови були постачання зброї Києву, зокрема можливий продаж крилатих ракет «Томагавк». За даними видання Axios, Трамп відмовив Зеленському у постачанні «Томагавків» і дав зрозуміти, що зараз його пріоритетом є дипломатія. Сам президент України заявив, що «Трамп не сказав «ні», але й не сказав «так».