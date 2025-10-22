Депутатка Стефанишина повідомила про влучання уламка дрона в її будинок у Києві

Уламок російського безпілотника влучив у будинок у Києві, де живе народна депутатка Ольга Стефанишина, за її словами, ніхто не постраждав.

«Цієї ночі в наш будинок на Русанівці влучив уламок «Шахеда». На щастя, він влучив у нежитлову частину будинку, ніхто не постраждав. Ми з дітьми були в ванній, було дуже гучно. І вже під ранок ми побачили фото руйнувань», – написала вона у фейсбуці 22 жовтня.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Києві внаслідок російської атаки загинули дві людини: чоловік і жінка 1956 і 1959 років народження; травмовані 22 людини, з них – четверо дітей.

«Під ударом були Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський і Солом’янський райони міста. Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків. Наразі триває ліквідація пожежі у Дніпровському районі міста, пожежа локалізована», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, російські війська вночі атакували Україну дронами і ракетами.

За словами президента Володимира Зеленського, під ударами в основному була енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки, внаслідок чого виникли пожежі в Запоріжжі, Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.

Про чотирьох загиблих, зокрема двох дітей, у Броварському районі на Київщині повідомили в Київській ОВА.

В «Укренерго» зазначили, що в більшості регіонів України після нічної атаки РФ запроваджені аварійні відключення світла.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.