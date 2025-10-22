Доступність посилання

Новини | Суспільство

Атака на Київ: кількість поранених зросла до 18, з них 4 – діти

Наслідки російського удару в Києві, 22 жовтня 2025 року
Наслідки російського удару в Києві, 22 жовтня 2025 року

Наразі підтверджена інформація про 18 поранених у Києві, повідомляє місцева влада.

«18 постраждалих у столиці станом на 9:30, із них четверо дітей. Госпіталізовані до медзакладів міста п’ятеро дорослих постраждалих і троє дітей», – заявив мер міста Віталій Кличко.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що звернення продовжують надходити, тому кількість постраждалих може бути не остаточною.

Київ зазнав комбінованого удару Росії вночі проти 22 жовтня. Раніше було відомо про двох загиблих і руйнування в кількох районах столиці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


