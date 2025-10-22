«Укрзалізниця» повідомила про пошкодження інфраструктури і затримки поїздів через атаку РФ

«Укрзалізниця» повідомила, що внаслідок масованого російського обстрілу 22 жовтня є пошкодження інфраструктури залізниці й знеструмлені ділянки, через що деякі поїзди курсують із затримками і зміненими маршрутами.

«Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ – Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка – до двох годин. Також зміненим маршрутом прослідує поїзд №793/794 Черкаси – Київ. Затримка у дорозі близько години. Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, російські війська вночі атакували Україну дронами і ракетами.

За словами президента Володимира Зеленського, під ударами в основному була енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки, внаслідок чого виникли пожежі в Запоріжжі, Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.

Про двох загиблих внаслідок російського удару повідомила влада Києва. Про чотирьох загиблих, зокрема двох дітей, у Броварському районі на Київщині повідомили в Київській ОВА.

В «Укренерго» зазначили, що в більшості регіонів України після нічної атаки РФ запроваджені аварійні відключення світла.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.