На Кіровоградщині після атаки РФ без світла залишилися 27 населених пунктів – ОВА

Російські військові в ніч проти 22 жовтня атакували ракетами і дронами Кіровоградщину, зосереджуючись на критичній інфраструктурі, енергетичних об’єктах, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Від електропостачання відключено 27 населених пунктів. Усі відповідні служби приступають до ліквідації наслідків ворожих ударів», – написав він у телеграмі вранці 22 жовтня.

Про російську атаку на критичну інфраструктуру повідомили і на Черкащині.

Очільник ОВА Ігор Табурець повідомив, що під час останніх тривог у межах області знищено три російські ракети і 17 БпЛА.

«Минулося без потерпілих… Однак є наслідки для критичної інфраструктури… В області запроваджені аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі країни», – йдеться в повідомленні.

Табурець додав, що в Бобрицькій територіальній громаді уламками дрона пошкоджені вікна у трьох житлових будинках, а також цвинтар, у Канівській тергромаді внаслідок обстрілу пошкоджені гаражі і транспортні засоби.

За даними Повітряних сил, російські війська вночі атакували Україну дронами і ракетами.

За словами президента Володимира Зеленського, під ударами в основному була енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки, внаслідок чого виникли пожежі в Запоріжжі, Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.

Про двох загиблих внаслідок російського удару повідомила влада Києва. Про чотирьох загиблих, зокрема двох дітей, у Броварському районі на Київщині повідомили в Київській ОВА.

В «Укренерго» зазначили, що в більшості регіонів України після нічної атаки РФ запроваджені аварійні відключення світла.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.