«Укренерго» анонсує обмеження споживання для промисловості після російської атаки

Внаслідок російських атак по енергетичній інфраструктурі найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині, повідомляє національна компанія «Укренерго» 22 жовтня.

За повідомленням, також є атаковані енергооб’єкти та знеструмлені споживачі в інших областях. Відновлювальні роботи почалися одразу, щойно дозволила безпекова ситуація. Енергетики «роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене устаткування в роботу».

«Через наслідки попередніх російських обстрілів – сьогодні в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів», – йдеться в повідомленні.

За спостереженнями оператора, споживання електроенергії тримається на високому рівні – на ранок 22 жовтня воно було на 1,7% вищим, ніж в цей же час напередодні.

Читайте також: Енергетична й портова інфраструктура в Ізмаїлі пошкоджена через російський удар – ОВА

«Враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови, сьогодні упродовж доби зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами», – додає «Укренерго».

Раніше компанія повідомляла про аварійні відключення в більшості регіонів України внаслідок ударів.

З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



