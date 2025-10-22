Енергетична й портова інфраструктура в Ізмаїлі пошкоджена через російський удар – ОВА

Російські військові вкотре завдали масованого удару по цивільній інфраструктурі Одещини, внаслідок чого в Ізмаїлі пошкоджена енергетична й портова інфраструктура, повідомив очільник обласної військової адмністрації Олег Кіпер.

«Виникли займання. На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих. Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. У місті розгорнуті пункти незламності», – заявив Кіпер.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в Ізмаїлі працюють 23 «пункти незламності».

За даними Повітряних сил, російські війська вночі атакували Україну дронами і ракетами.

За словами президента Володимира Зеленського, під ударами в основному була енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки, внаслідок чого виникли пожежі в Запоріжжі, Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.

Про двох загиблих внаслідок російського удару повідомила влада Києва. Про чотирьох загиблих, зокрема двох дітей, у Броварському районі на Київщині повідомили в Київській ОВА.

В «Укренерго» зазначили, що в більшості регіонів України після нічної атаки РФ запроваджені аварійні відключення світла.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.