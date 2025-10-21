Число постраждалих у Харкові через атаку РФ зросло до 11 – прокуратура

11 людей, за останніми даними, постраждали внаслідок нічної російської атаки на Харків, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, вночі 21 жовтня збройні сили РФ завдали авіаційних ударів по Харкову. В Індустріальному районі зафіксовано влучання по території приватного сектору. Пошкоджено житлові будинки й господарчі споруди. Вісім жінок і троє чоловіків отримали гостру стресову реакцію. Ще один удар зафіксовано по території цивільного підприємства. У Немишлянському районі пошкоджено майно субʼєктів господарювання», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що, за попередніми даними слідства, війська РФ застосували для удару по Харкову щонайменше чотири авіаційні боєприпаси, їх тип встановлюють.

Зі свого боку, міський голова Ігор Терехов заявив, що у ніч проти 21 жовтня російські військові завдали по Харкову шість ударів КАБами. А голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків, а також цивільні підприємства.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.