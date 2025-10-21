Доступність посилання

Число постраждалих у Харкові через атаку РФ зросло до 11 – прокуратура

Рятувальники гасять пожежу після одного з попередніх ударів РФ по Харкову, 6 жовтня 2025 року
11 людей, за останніми даними, постраждали внаслідок нічної російської атаки на Харків, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, вночі 21 жовтня збройні сили РФ завдали авіаційних ударів по Харкову. В Індустріальному районі зафіксовано влучання по території приватного сектору. Пошкоджено житлові будинки й господарчі споруди. Вісім жінок і троє чоловіків отримали гостру стресову реакцію. Ще один удар зафіксовано по території цивільного підприємства. У Немишлянському районі пошкоджено майно субʼєктів господарювання», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що, за попередніми даними слідства, війська РФ застосували для удару по Харкову щонайменше чотири авіаційні боєприпаси, їх тип встановлюють.

Зі свого боку, міський голова Ігор Терехов заявив, що у ніч проти 21 жовтня російські військові завдали по Харкову шість ударів КАБами. А голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків, а також цивільні підприємства.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

