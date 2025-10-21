Армія РФ «Шахедами» атакувала Херсон, є постраждалі – ОВА

Російська армія вночі безпілотниками «Шахед» атакувала Корабельний район Херсона, постраждали троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За його словами, на місці влучань зайнялась пожежа, пошкоджені житлові будинки, освітній заклад та господарчі споруди.

Постраждалі перебувають у лікарні, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості, додав Прокудін.

За даними місцевої влади, через російські атаки на Херсонщині минулої доби

загинула людина, ще шестеро – зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



