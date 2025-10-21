У Харкові через удар РФ постраждали 9 людей, пошкоджені будинки – влада

Російські військові в ніч проти 21 жовтня атакували Харків керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого постраждали дев’ять людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, вибухи лунали в Індустріальному районі міста, де російські КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків.

Крім того, підтверджено удар по Немишлянському району Харкова. Чи є руйнування тут, поки що невідомо.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що в постраждалих – гостра реакція на стрес.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.