У Кремлі відреагували на заяву Трампа про заморожування лінії фронту

У Кремлі заявили, що послідовність позиції Москви щодо мирного плану президента США Дональда Трампа про зупинення військ РФ та України на нинішній лінії зіткнення для початку переговорів залишається незмінною.



«Ця тема неодноразово порушувалася, порушувалася з різними нюансами в ході контактів російсько-американських, і російська сторона щоразу давала відповідь і відповідь ця добре відома: послідовність позиції РФ не змінюється», – сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує агенція «Інтерфакс».



Щодо заяви Трампа про те, що він пропонує як перший крок для початку мирних переговорів припинення вогню по всій лінії зіткнення та зупинку військ на нинішніх позиціях, речник Кремля зазначив: «Ну, це газетне повідомлення, загалом багато було заяв із цього приводу».

При цьому Пєсков стверджує, що позиція Києва щодо мирного врегулювання є суперечливою, і це, за його словами, не сприяє процесу врегулювання.

«Позиція РФ і Путіна послідовна і добре відома», – додав він.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 16 жовтня вимагав від України повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій.

Також агентство Reuters із посиланням на два неназвані джерела, обізнані з обговореннями, повідомило, що президент США підштовхував президента України до передачі Росії певних територій під час їхньої зустрічі 17 жовтня.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що не пропонував Зеленському віддати Росії весь Донбас під час нещодавніх переговорів у Вашингтоні.

«Нехай його розділять так, як є зараз. Думаю, що 78% території вже захоплено Росією», – сказав Трамп 19 жовтня.

Після зустрічі з Зеленським 17 жовтня президент США Трамп написав у соцмережах, що сказав як Зеленському, так і Путіну, що «настав час припинити вбивства і укласти угоду». Він додав, що «вони повинні зупинитися там, де вони є».



