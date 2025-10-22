Міненерго: найскладнішою ситуація з енергопостачанням є у чотирьох областях

Найскладнішою ситуація з енергопостачанням є у Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях, заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, під час сьогоднішньої атаки цілями військ РФ стали об’єкти як генерації, так і розподілу та передачі електроенергії у кількох областях, тому вранці значна частина жителів України залишилися без світла.

«Найскладніша ситуація у нас зараз на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Одещині. На Чернігівщині ворог знову атакував кілька енергооб'єктів, тому залишаються знеструмленими близько 140 тисяч споживачів. Роботи ускладнюються через безперервні атаки російських дронів», – сказав Некрасов в ефірі телемарафону.

Оператор енергосистеми «Укренерго» повідомив, що з метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів в усіх регіонах України, де раніше застосовувалися аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень.

Вранці в «Укренерго» заявили, що внаслідок масованої ракетно-дронової російської атаки на енергетичну інфраструктуру в більшості областей України запроваджені аварійні відключення. Перед цим про екстрені відключення повідомляли в Сумській, Полтавській, Київській, Дніпропетровській областях і в Києві.

Російська армія завдала чергового масованого удару по Україні вночі і вранці 22 жовтня. За даними Повітряних сил, військові РФ застосували 405 дронів і 28 ракет, 15 із них – балістичні.

За словами президента Володимира Зеленського, під російськими ударами вночі проти 22 жовтня в основному була енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки, внаслідок чого виникли пожежі в Запоріжжі, Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. У більшості регіонів України запровадили екстрені відключення електроенергії. Відомо про загибель шести людей у Києві й області.