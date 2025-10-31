РФ використала проти Україну ракету, розробка якої спонукала Трампа вийти з договору про РСМД – Reuters

Росія використала у війні проти України здатну нести ядерну боєголовку крилату ракету 9М729, розробка якої спонукала президента США Дональда Трампа відмовитися в 2019 році від договору з РФ про ракети середньої та малої дальності (РСМД), повідомляє агенція Reuters.

Журналісти посилаються на анонімні джерела та міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. За оприлюдненими даними, від серпня 2025 року ракета 9М729 була використана проти України 23 рази.

Міністерство оборони Росії не відповіло на письмовий запит про коментар.

У повідомленні Reuters указано, що Вашингтон вважає розробку ракети 9M729 порушенням договору про РСМД, оскільки вона може пролетіти набагато більш як 500 кілометрів, хоча Росія це заперечувала.

«Використання Росією забороненої ракети 9M729 проти України в останні місяці демонструє неповагу (президента Володимира) Путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль президента (США Дональда) Трампа припинити війну Росії проти України», – сказав Сибіга.

Білий дім також не відповів на запит Reuters про використання Росією ракети 9М729. Раніше цього тижня Трамп наказав американським військовим відновити випробування ядерної зброї, посилаючись на те, що інші країни проводять свої випробування.

За даними неназваного Reuters військового джерела, ракета 9M729, запущена російськими військовими під час атаки 5 жовтня, пролетіла понад 1200 кілометрів. Журналісти агентства переглянули зображення уламків після російської атаки, під час якої 5 жовтня в українському селі Лапаївка у Львівській області загинули п’ять людей.

У 1987 році США та СРСР підписали договір про ліквідацію РСМД (ідеться про ракети, здатні летіти від 500 до 5500 кілометрів). Договір діяв до 2019 року, коли перша адміністрація Дональда Трампа заявила, що Росія порушила договір, розмістивши ракетну систему 9M729, і повідомила про припинення дії договору. У серпні 2019 року МЗС Росії офіційно заявило про те, що договір припинив діяти.