Лавров вважає, що «всі якось принишкли» після випробування Росією ракети «Буревісник»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів у Мінську 28 жовтня, що «всі якось принишкли» після випробування Росією крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревісник».

«По дипломатичних каналах я не чув про якісь відгуки. Якось усі принишкли», – сказав очільник російського зовнішньополітичного відомства на пресконференції за підсумками пленарного засідання Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки (цитата за офіційною російською агенцією ТАСС).

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 27 жовтня прокоментував заяви президента РФ Володимира Путіна про випробування ракети «Буревісник». «Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найбільший у світі, просто біля їхнього берега», – сказав він журналістам на борту Air Force One під час поїздки до Азії.

За словами Трампа, США також «постійно випробовують ракети» й не потребують дальності у 8 тисяч миль (Москва оголосила, що під час випробування ракета «пролетіла близько 14 тисяч кілометрів»). Американський лідер також висловив сумнів, що президенту РФ «доречно» робити такі заяви.

26 жовтня Путін відвідав один із пунктів управління об’єднаного угруповання військ, де його поінформували про підсумки бойової діяльності та випробувань сучасних видів озброєнь.

Перед цим начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов заявив, що 21 жовтня провели тест крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою під назвою «Буревісник».