Росія може готувати випробування міжконтинентальної ракети «Буревісник» – дослідники

Росія, ймовірно, готується провести випробування міжконтинентальної крилатої ракети «Буревісник» із ядерною силовою установкою, пише агенція Reuters із посиланням на двох американських дослідників і джерело в західній розвідці.

Джеффрі Льюїс із Каліфорнійського інституту міжнародних досліджень Міддлбері та Декер Евелет із дослідницької організації CNA у Вірджинії незалежно один від одного вивчили супутникові знімки Planet Labs після того, як Росія 6 серпня попередила моряків і пілотів цивільної авіації про заборону перебувати в районі архіпелагу Нова Земля з 9 до 12 серпня.

Дослідники зауважили активність на полігоні Паньково на архіпелазі. Зокрема, за їхніми даними, туди з кінця липня став прибувати персонал, з’явились вантажні контейнери та обладнання. «Ми бачимо активність на полігоні, яка включає як величезні обсяги постачання для підтримки операцій, так і переміщення в місці фактичного запуску ракети», – сказав Льюїс.

Крім того, на військовому аеродромі Рогачово перебувають два літаки «Росатому» для збирання даних про випробування та не менш як п’ять кораблів, пов’язаних із попередніми випробуваннями «Буревісника». Очікується прибуття шостого корабля. За даними Barents Observer, чотири судна, які стояли на якорі в затоці неподалік полігону Паньково, вирушили до пунктів спостереження та підтримки, розташованих на північ від Мурманської затоки.

Висновки дослідників підтвердило джерело Reuters у західній службі безпеки. Підготовка до випробувань, за словами Джеффрі Льюїса та Декера Евелета, була запланована ще до того, як стало відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці. За їхніми словами, розробка ракети має для Москви особливе значення після того, як у січні 2025 року Трамп оголосив про створення американської системи протиракетної оборони «Золотий купол».

У жовтні 2023 року Путін заявив про «успішне випробування» ракети «Буревісник». «Ми практично закінчили роботу над сучасними видами стратегічної зброї, про які я говорив і які анонсував ще кілька років тому. Проведено останнє успішне випробування «Буревісника», – сказав він.

З випробуваннями ракети «Буревісник» пов’язували вибух у 2019 році на полігоні поряд з селом Ненокса під Сєвєродвінськом в Архангельській області, під час якого загинули щонайменше п’ять людей. У «Росатомі» говорили, що на полігоні вибухнула ракета, у двигуні якої використовувалося радіоактивне ізотопне джерело живлення. Представники Росії не уточнювали назву ракети. Президент США Дональд Трамп говорив, що це «Буревісник». Володимир Путін уперше згадував «Буревісник» у березні 2018 року. Він стверджував, що радіус дії ракети необмежений, а траєкторія польоту може бути «непередбачуваною», що робить ракету «невразливою» для систем протиракетної та протиповітряної оборони.