Путін повідомив про випробування ядерної ракети «Буревісник»

Російський президент Володимир Путін відвідав один із пунктів управління об’єднаного угруповання військ, де його поінформували про підсумки бойової діяльності та випробувань сучасних видів озброєнь, пишуть російські ЗМІ.

На нараді начальник Генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов доповів про «досягнення на фронті» й «результати тренувань стратегічних наступальних сил». Особливу увагу, за його словами, приділили випробуванням «перспективних систем озброєння».

Герасимов заявив, що 21 жовтня провели тест крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою під назвою «Буревісник». За даними Генштабу РФ, під час випробування ракета нібито «пролетіла близько 14 тисяч кілометрів»; у відомстві наголосили, що це нібито «не межа її можливостей».

Путін схарактеризував «Буревісник» як «унікальний зразок», якого, за його словами, «ні в кого більше немає», і додав, що ракета продемонструвала здатність обходити системи протиракетної оборони. Водночас президент визнав, що для постановки цієї зброї на бойове чергування ще «потрібно виконати велику роботу».

За словами Путіна, насамперед необхідно розробити варіанти застосування ракети та розпочати підготовку інфраструктури для її розміщення в збройних силах.

У жовтні 2023 року Путін заявив про «успішне випробування» ракети «Буревісник». «Ми практично закінчили роботу над сучасними видами стратегічної зброї, про які я говорив і які анонсував ще кілька років тому. Проведено останнє успішне випробування «Буревісника», – сказав він.

З випробуваннями ракети «Буревісник» пов’язували вибух у 2019 році на полігоні поряд з селом Ненокса під Сєвєродвінськом в Архангельській області, під час якого загинули щонайменше п’ять людей. У «Росатомі» говорили, що на полігоні вибухнула ракета, у двигуні якої використовувалося радіоактивне ізотопне джерело живлення. Представники Росії не уточнювали назву ракети. Президент США Дональд Трамп говорив, що це «Буревісник». Володимир Путін уперше згадував «Буревісник» у березні 2018 року. Він стверджував, що радіус дії ракети необмежений, а траєкторія польоту може бути «непередбачуваною», що робить ракету «невразливою» для систем протиракетної та протиповітряної оборони.



