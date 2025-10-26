Міністр фінансів США назвав спецпредставника Путіна «російським пропагандистом»

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав спеціального представника президента Росії Кирила Дмитрієва, який перебував у Вашингтоні для обговорення відносин двох країн «російським пропагандистом».

Ведуча CBS News Маргарет Бреннан запитала Бессента, чи правий Дмитрієв, який під час візиту до США сказав, що американські санкції «не вплинуть на російську економіку».

«Маргарет, ви справді збираєтеся публікувати те, що каже російський пропагандист? Що ще він може сказати?» – відповів Бессент, додавши, що економіка Росії зараз є військовою економікою з «фактично нульовим» зростанням та інфляцією понад 20%. «І все, що ми робимо, підштовхуватиме Путіна до переговорів», – сказав Бессент.

«Коли ви кажете, що він пропагандист, ви маєте на увазі, що ми не повинні слухати нічого з того, що він каже?» – уточнила ведуча.

«Як ви гадаєте, що з ним буде, якщо він повернеться додому і скаже «Боже мій?» Що, якби він на телебаченні сказав: «Це жахливо, президент (США Дональд) Трамп вчинив правильно. Це кампанія максимального тиску, яка спрацює»? Маргарет, що він говоритиме? Звичайно, він скаже саме це (що санкції США не вплинуть на економіку РФ – ред.)», – наголосив Бессент.

«Президента Трампа критикували за те, що він нібито нічого не робить. Він робить сміливий крок – а ви цитуєте російського пропагандиста», – додав міністр фінансів США.

Голова Російського фонду прямих інвестицій, спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв прилетів до США для проведення «офіційних» переговорів 24 жовтня – після того, як Трамп оголосив про скасування зустрічі з Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

За підсумками візиту Дмитрієв заявив, що «дуже чітко» доносить до США позицію Путіна про те, що «тільки конструктивний та поважний діалог принесе плоди». За словами спецпредставника російського президента, також до американської сторони «було донесено інформацію» про успішні випробування ракети «Буревісник», про які розповів раніше Путін.



