Орбан заявив про готовність прийняти зустріч Трампа та Путіна у Будапешті

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він готовий прийняти зустріч президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним у Будапешті.

«Запланована зустріч між президентами США і Росії – це чудова новина для миролюбних людей усього світу. Ми готові!» – написав він у соціальній мережі Х.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже продуктивною» майже двогодинну телефонну розмову, яку він провів 16 жовтня з російським лідером Володимиром Путіним

Він повідомив про домовленість щодо зустрічі радників країн високого рівня, яка відбудеться наступного тижня.

«Потім ми з президентом Путіним зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб побачити, чи зможемо ми покласти край цій «безславній» війні між Росією та Україною», – написав Трамп у соцмережі Truth.

Американський лідер висловив сподівання на поновлення торгівлі між США та РФ після завершення війни Москви проти України.

І Кремль, і Білий дім високо оцінили телефонну розмову між Трампом і Путіним, назвавши її «хорошою» та «продуктивною».

Кирило Дмитрієв, голова Російського фонду прямих інвестицій, заявив, що розмова «чітко окреслила наступні кроки».

Ця розмова відбулася напередодні зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, на якій, як очікується, будуть обговорювати можливість отримання Україною далекобійних ракет «Томагавк».