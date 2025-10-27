Випробування «Буревісника» в РФ: Трамп порадив Путіну «завершити війну» замість тестувати ракети

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 27 жовтня прокоментував заяви Володимира Путіна про випробування ракети «Буревісник».

«Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найбільший у світі, просто біля їхнього берега», – сказав він журналістам на борту Air Force One під час поїздки до Азії.

За словами Трампа, США також «постійно випробовують ракети» й не потребують дальності у 8 тисяч миль.

Він також висловив сумнів, що президенту РФ «доречно» робити такі заяви.

«Він повинен завершити війну, війна, яка мала б тривати один тиждень, а зараз триває вже четвертий рік, саме це він повинен робити, замість того, щоб випробовувати ракети», – додав президент США.

На питання про те, чи планує Вашингтон запроваджувати нові санкції, Трамп відповів: «побачите».

Напередодні Путін відвідав один із пунктів управління об’єднаного угруповання військ, де його поінформували про підсумки бойової діяльності та випробувань сучасних видів озброєнь.

Перед цим начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов заявив, що 21 жовтня провели тест крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою під назвою «Буревісник». За даними Генштабу РФ, під час випробування ракета нібито «пролетіла близько 14 тисяч кілометрів»; у відомстві наголосили, що це нібито «не межа її можливостей».



