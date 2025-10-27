ISW: Росія покладається на місії з інфільтрації для перебільшених заяв про здобутки на полі бою

Президент РФ Володимир Путін і голова російського Генерального штабу Валерій Герасимов продовжують робити «перебільшені заяви» про перемоги на полі бою в Україні, заявляє Інститут дослідження війни у звіті на 26 жовтня.

Таким чином установа прокоментувала останню зустріч Путіна й Герасимова, на якій очільник російського Генштабу заявив, що російські війська продовжують виконувати завдання із захоплення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

«Герасимов стверджував – дуже ймовірно, неправдиво – що російські війська оточили до 5 500 українських військовослужбовців на Покровському напрямку та заблокували групу з 31 українського батальйону поблизу Покровська та Мирнограда (на схід від Покровська)», – йдеться в звіті.

Також Герасимов заявляв про просування російських військ вздовж східних напрямків та завершення оточення українських військ у цьому районі. За його словами, армія РФ також нібито оточила 18 українських батальйонів у Куп’янську.





Водночас ISW спостерігає, що кілька російських «воєнкорів» заперечили ці заяви, стверджуючи, що Герасимов бреше про оточення російськими військами підрозділів ЗСУ у Покровську та Куп’янську.

Інститут також зазначає, що не бачить доказів на підтвердження словам Герасимова. ISW фіксує лише докази, що можуть свідчити про захоплення російськими військами приблизно 23 відсотків території Вовчанська.

«ISW спостерігала лише відеозаписи від 24 жовтня, які показують обмежені російські сили, що діють у східній Костянтинівці після ймовірної місії з інфільтрації, і не бачила доказів дій російських сил у Сіверську», – повідомляють аналітики.

Також Кремль подає захоплення невеликих населених пунктів, які не мають оперативного значення, як великі успіхи з метою інформаційного ефекту. Як приклад ISW наводить села Дронівка площею менше 6 квадратних кілометрів і Плещіївка – менше 4 квадратних кілометрів.

«Кремль використовує нову залежність Росії від місій з інфільтрації та відсутність суміжних ліній фронту в деяких тактичних районах, а також пов’язане з цим розпорошення сил, щоб робити перебільшені заяви про наявність місця на полі бою», – повідомляють аналітики.

Інститут продовжує оцінювати, що російські війська досягають успіхів поблизу та в межах Покровська та Мирнограда, які є тактично значущими, але, ймовірно, «не віщують неминучого краху української оборони в цьому районі». Натомість російське командування дедалі частіше використовує проникнення між українськими позиціями, щоб робити неправдиві заяви про просування та консолідовані здобутки:

«Заяви Путіна та Герасимова про перемоги на полі бою є частиною постійних зусиль Кремля в когнітивній війні, спрямованих на хибне зображення перемоги Росії як неминучої, щоб Україна та Захід мусили поступитися вимогам Росії зараз».

Напередодні Генштаб Збройних сил України назвав ситуацію в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається «складною». За даними військових, сили РФ переважають у кількості і нарощують наступальні зусилля.

За даними Генштабу, підрозділи Збройних Сил та інших складових Сил оборони України продовжують вести оборонні, а також пошуково-ударні та штурмові дії, «завдаючи ворогу значних втрат».

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.



У британській розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.



