Генштаб: українські військові звільнили 182,8 кв км території Покровського району

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на території Покровського району Донецької області українські сили проводять як стабілізаційні й контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ і в його околицях, так і «заходи активної оборони».

«Загалом в ході операції, що триває з 21 серпня 2025 року, Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів (зокрема 8402 – безповоротні, 5419 – поранені, 124 - полонені). Українські захисники звільнили 182,8 кв км території Покровського району Донецької області. Ще 230,1 кв км зачищено від ДРГ противника», – йдеться в повідомленні.

У розвідці Великої Британії, аналізуючи просування військ РФ на фронті, 16 жовтня вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Генштаб ЗСУ у зведенні щодо ситуації на фронті за попередню добу повідомив про загалом 184 боєзіткнення. За даними командування, найбільше російських атак (56) було на Покровському напрямку, а в Куп’янську тривають протидиверсійні заходи.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 14 жовтня повідомляв, що у Покровському районі на Донеччині українські сили просунулися на окремих напрямках до 1,6 кілометра.