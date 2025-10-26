Мер Москви повідомив про атаку дронів, очевидці пишуть про дим після вибухів

Мер Москви Сергій Собянін з 16:41 до 23:40 26 жовтня оприлюднив п’ять повідомлень про знешкодження російськими силами ППО безпілотників, які прямували до столиці РФ.

«Силами ППО Міноборони збито безпілотник, який летів на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», – йдеться в останньому з серії аналогічних повідомлень.

Телеграм-канал Astra вказує, що після вибухів у районі селища Комунарка (входить до складу Москви) видно дим.

«Astra геолокувала кадри – вони справді зняті в Комунарці, дим видно в районі лісового масиву, що прилягає до Проєктованого проїзду», – йдеться в повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».