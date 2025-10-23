Доступність посилання

Новини | Міжнародні

У РФ повідомили про пожежу на НПЗ в Рязанській області після української атаки

Рязанський НПЗ після пожежі через падіння там БпЛА, березень 2024 року

Губернатор Рязанської області Росії Павло Малков заявив про пожежу на одному з підприємств регіону в результаті падіння уламків безпілотника. Російське видання Astra із посиланням на очевидців стверджує, що горить НПЗ.

Українські військові про атаку не повідомляли.

Рязанський нафтопереробний завод входить до структури ПАТ «Роснефть». Це – одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Росії. Нинішній ймовірний удар – не перший по цьому НПЗ.

Зокрема, у вересні український Генштаб підтверджував попередню атаку по Рязанському НПЗ. Як заявляли тоді в українському командуванні, цей НПЗ має проєктну потужність 17,1 мільйона тонн нафти на рік і входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів РФ. Завод продукує бензини, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. За даними штабу, він задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

У Міноборони Росії заявили, що за ніч проти 23 жовтня російські сили ППО нібито збили або перехопили 139 дронів над Бєлгородською, Брянською, Воронезькою, Рязанською і Ростовською областями РФ.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

