«Не пробірки зі сполуками»: командувач СБС і Генштаб прокоментували удари по заводах у Росії

Українські військові вночі на 22 жовтня уразили завод із виробництва боєприпасів та нафтопереробний завод у Росії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

«Зокрема, Саранський механічний завод у республіці Мордовія. На території підприємства зафіксовано вибухи. Завод виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання», – заявляє командування.

Військові також звітують про удар по Махачкалінському нафтопереробному заводу в російській республіці Дагестан – зафіксували влучання в одну з установок переробки.

Штаб уточнює, що основним призначенням заводу є забезпечення пальним, його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний об’єм переробки складає до 1 мільйона тонн.

«Ступінь завданих збитків уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російського агресора та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – заявляє Генштаб.

Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді прокоментував нічний удар по Брянському хімічному заводу в Росії.

«Відспіваний вночі комбінованим ударом Сил оборони України Брянський хімзавод – це не про пробірки зі сполуками», – заявив він.

Натомість, додав Бровді, атака на завод була ударом по російській боєздатності:

«Це чи не найбільша прифронтова промислово-виробнича та рембаза важкого озброєння, що застосовує хробача (російська – ред.) армія сьогодні на полі бою: ТОС «Солнцепёк», система мінування реактивними снарядами «Землєдєліє», відновлення усіх типів РСЗВ (Град, Ураган, Торнадо), в-во боєприпасів для ствольної артилерії, інженерні боєприпаси та крилаті ракети Х-59…»





Бровді водночас закликав не шукати в ударах по російських об’єктах відповіддю на атаки РФ по Україні. За його словами, це не дії у відповідь, а «послідовно нарощувана щоденна праця, вже без сенсацій чи заради них, але заради вгамування та придушення потужності тиску ворога».

Увечері напередодні Генштаб повідомив, що Сили оборони України завдали масованого ракетно-авіаційного удару по хімічному заводу у російському Брянську. Згодом стало відомо, що безпілотники атакували кілька російських регіонів, в тому числі Мордовію та Дагестан. Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Від початку 2024 року військові підприємства, НПЗ та інші об'єкти паливно-енергетичного комплексу в Росії й на окупованих територіях регулярно зазнають українських повітряних атак.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що українські військові «послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України».







