«Один виліт – одне знищення»: як працює новий дрон middle strike ЗСУ на Донеччині

У Силах оборони України є низка безпілотників-камікадзе середньої дальності або ж middle strike – серед публічно відомих до них належать такі БПЛА, як «Дартс» або «Булава». Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) стали свідками роботи ще одного ударного крила такого типу, яке використовують військовослужбовці 413-го окремого полку «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ.

Із міркувань безпеки назву та зовнішній вигляд борта у матеріалі розкривати не можемо.

Бетонне підземне укриття на перший погляд нагадує звичайний офіс. Декілька комп’ютерів, низка стрімів, за якими стежать молоді хлопці, попиваючи каву.

«Рутинна частина роботи. Спостерігаємо, яку ситуацію на фронті зараз знімають розвідники і шукаємо собі придатну ціль», – пояснює військовослужбовець 413-го окремого полку «Рейд» з позивним «Валєра».

Один зі стрімів передає ближні підступи до передової. Тут помітно пересування російських легкових авто, мотоциклів, а також зафіксовано один наземний роботизований комплекс.

Він і стає ціллю українського FPV-дрона.

На трансляції чути емоції пілота, який його знищив.

«Нє х*й їздити!» У відповідь лунає: «Красунчик, друже! Красунчик!».

«Валєра» перемикає на інше відео. Українське розвідувальне крило летить за 20 кілометрів від лінії фронту і рухається ще далі у тил російської армії, де може з’явитися потенційна ціль для екіпажу.

З кожним місяцем війни відстань ураження збільшується

«З кожним місяцем війни відстань ураження збільшується. Зараз це middle strike, а через певний проміжок часу, можливо, це вже буде вважатись близькими відстанями», – розмірковує «Валєра».

За його бійця, серед цілей, на які може вилетіти їхнє ударне крило – бронетехніка, РСЗВ, засоби ППО, а також вантажівки. Знищення російської логістики є одним із пріоритетів для екіпажу.

Ворогу доводиться відтягувати назад більш габаритні машини

«Відстань до лінії бойового зіткнення, на якій вантажівка може спокійно їздити, з кожним новим засобом зростає. Збільшується зона ураження, і тому ворогу доводиться відтягувати назад більш габаритні машини і пересуватися на менших: мотоциклах, квадроциклах», – розповідає його побратим з позивним «Сонечко».

Цей екіпаж переміщується із одного гарячого напрямку на інший, щоб знижувати наступальний потенціал армії РФ. Працюють на відстань до 80 кілометрів.

«Цим засобом задоволені на 100%. Є з чим порівнювати, працювали на інших БПЛА, стикалися з більшою кількістю труднощів. Тут, що називається, one shot – one kill. Один виліт – одне знищення», – каже «Валєра».

Протягом місяця роботи на цій ділянці фронту Донецької області, кажуть військові, активність противника у тилу значно знизилася, а відтак і «жирних» цілей поменшало.

Під час перебування на позиції знімальної групи Донбас Реалії екіпаж знищив дві російські вантажівки.

«Ми вибиваємо логістику. Завдяки нашій роботі ворог не може підвезти більшу кількість боєкомплекту, провізії або особового складу за один раз. Їм доводиться розпорошуватись на маленькі групи», – розповідає «Сонечко».

І додає, що якби не успішна робота по російських тилах таких екіпажів, як їхній, армія РФ діяла б ще більш агресивно.

Східний фронт станом на 10 жовтня 2025 року (дані Генерального штабу ЗСУ, Міністерства оборони України, проєкту DeepState):

Сіверськ: російські війська атакували Серебрянку, Виїмку і Переїзне.

Часів Яр: поновилися штурми в місті та Оріхово-Василівці на його північному фланзі.

Костянтинівка: тривають штурми з півдня – з району Торецька (Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка) і з заходу – з району Покровська та Мирнограда (Русин Яр, Полтавка).

Покровськ. Залишається найнапруженішим за кількістю штурмів напрямком:

тривають атаки на Покровськ і його південний фланг (Лисівка, Звірове, Промінь, Котлине);

на схід від Покровська, де противник намагається збільшити виступ між Мирноградом, Добропіллям і Костянтинівкою (Володимирівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Заповідне); DeepState фіксує просування біля Михайлівки;

на захід від Покровська в бік Дніпропетровської області (Удачне, Горіхове, Котлярівка, Новосергіївка).

Лиман-Куп'янськ. Навколо Лимана бої тривають під Карпівкою, Колодязями, Новоселівкою, Ставками та Ямполем. Тривають штурми Куп'янська і Петропавлівки на схід від нього, а з півдня від міста на лівому березі Оскола – під Степовою Новоселівкою та Іванівкою.

