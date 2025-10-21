СБУ звітує про знищення 2 російських літаків, які перехоплювали українські дрони

Служба безпеки України 21 жовтня показала легкомоторні літаки, які російська армія використовує для перехоплення українських далекобійних дронів, і звітувала про знищення двох із них.

За повідомленням пресслужби, цілі знищили спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» СБУ на окупованих територіях.

«Цього разу наші спеціалісти «відмінусували» два легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів», – йдеться в повідомленні.

Відомство додає, що така робота дозволяє здійснювати удари по об’єктах у російському тилу: «СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 жовтня повідомив, що українські військові від початку 2025 року завдали успішного вогневого ураження по 45 об’єктах паливно-енергетичного і військово-промислового комплексу Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.

Видання Financial Times 12 жовтня опублікувало статтю з посиланням на неназваних українських і американських посадовців, за якою США протягом кількох місяців передають Україні розвіддані, які допомагають завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах.



