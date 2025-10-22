Росія: в Мордовії і Дагестані безпілотники атакували підприємства

У ніч проти 22 жовтня безпілотники атакували кілька російських регіонів. У Мордовії, за словами очільника регіону Артема Здунова, внаслідок атаки пошкоджене підприємство.

«На місці працюють екстрені служби, задіяні всі необхідні сили і засоби», – зазначив він. Здунов не уточнив, про яке підприємство йдеться.

Телеграм-канал Astra геолокував кадри нічної атаки і дійшов висновку, що як мінімум один із безпілотників влучив на територію Саранського механічного заводу, який займається виробництвом обладнання й деталей для різних галузей промисловості, у тому числі для оборонного сектору РФ.

Атаки також зазнав Дагестан, там ціллю безпілотників також стало одне з підприємств, заявив голова російської республіки Сергій Меліков.

За його словами, відомостей про жертв і постраждалих немає, а інформація про руйнування уточнюється.

За даними Міноборони Росії, всього цієї ночі нібито було знищено 33 українські безпілотники над вісьмома російськими регіонами, окупованим Кримом, а також акваторіями Чорного й Азовського морів.

Українська влада і військові удари поки що не коментували. Раніше Генштаб ЗСУ зазначав, що українські військові «послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України».